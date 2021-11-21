桃園龜山今（21）日凌晨發生超商店員因勸導戴口罩反遭民眾刺死事件，事件爆發後引起社會大眾關注。就有網友透露他家附近超商都是店長親自上大夜，因為工作量相當繁瑣，店長表示大夜班都請不到人，讓他感到好奇「超商大夜是不是最爛的夜班工作？」貼文一出引起熱議。

一名網友在PTT上發文表示，他家裡附近有間超商，有時半夜去買東西會看到店裡堆滿了貨，而他發現都是加盟店長上大夜，便好奇詢問，才知道原來是超商大夜班請不到人，不然就是做不久，所以才都是店長負責上大夜班。

店長接著表示，大夜班的工作相當繁瑣，因為飲料、泡麵、零食、寄件包裹都是半夜進貨，還要洗咖啡機台和鮮食機台，有許多來應徵的人做沒多久後，就因為太累選擇離職，只好店長或老闆自己上。

原PO認為其他夜間工作者都有各自的優點，像是夜班保全雖然時數長，但還可以打電動或是看書，原PO直言「今天新聞還有超商大夜被刺死，超商大夜是不是最糟的夜班工作？」

貼文一出立刻引起討論，「大夜客人是比較少，但遇到有病的人機率超高」、「白班也會被挖眼啊」、「有嗎 看地區吧 我們這邊大夜都在外面抽菸」、「忙的內容不一樣吧 不過找不到人是薪水問題啊」、「急診才是，但醫院人多也有保全幫忙報警」、「大夜一堆大奶正妹也來做你跟我說請不到人?」。