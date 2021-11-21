富邦悍將本季最終戰作客天母，范玉禹相隔1690天再度在一軍先發就繳出生涯首場完投勝，率隊以5比1擊敗味全龍，總教練洪一中又驚又喜，「真的有嚇一跳，本來想說先投而已，沒想到能投完9局。」

昨天賽後洪總被問及最終戰先發投手時表示「范玉禹只是先投」，沒想到「先投」卻變成「先投完」，用109球完投9局，投出6次三振、2保送，被敲7支安打僅失1分，奪下生涯首場先發勝。

洪總指出范玉禹此役能表現精采的關鍵，就在快慢速差的搭配收到好的效果。他還透露，原本投手教練林正豐曾表示，如果第9局壘上有2名跑者就要換投，「但我想說，沒關係再投一個，滿壘再換，好在後面2個出局數有抓下來。」

近幾年范玉禹狀態起伏，好狀態也無法延續，他坦言自己進步幅度慢，教練給予許多課題，自己一直在調整，「有時遇到狀況，很難冷靜下來。」

為了加強自己過去投不好的曲球，范玉禹在疫情停賽期間向很多人請教，「在二軍時問了很多人，像是蔡明晉教練、（陳）鴻文、（江）少慶，還有布魯斯教練。」

相隔4年多才又獲得先發機會，范玉禹十分珍惜，「今天每一球都是百分百的去投，全神貫注，投到自己想要的位置。」他表示，能完投就是相信自己，想辦法投一場好球給自己看，「能在一軍先發是我近年來最想要的，有機會就好好把握，我也要繼續加油，看明年能不能為自己爭取到一個位置。」

洪總認為，現在陣中看來有更多先發輪值人選，但對於明年的安排還是要看之後訓練狀況才能決定。

富邦悍將范玉禹（右）。（鄭任南攝）