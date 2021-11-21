大陸廣東茂名市21日發生一起當街兇殺案件，一名49歲吳姓男子持刀當街追殺一名女子，連捅10多刀後，女子失去生命跡象，吳男還扯開死者的肚子掏出內臟，疑似在「找孩子」，場面血腥恐怖，嚇壞不少路人，當地警方已將男子逮捕，目前正在調查案發原因。

綜合陸媒報導，今天上午11點多，吳姓男子在廣東茂名市當街追砍一名女子，女子過程中踉蹌跌倒在一家汽車維修行前的人行道上，男子追上後就對女子猛砍一刀，接著又失心瘋似的連捅10多刀，造成女子當場慘死。更恐怖的是，吳嫌砍死女子後還不停手，隨即扯開女子的腹部，將裡面的內臟、腸子通通扯出來，當場讓目擊的人嚇傻。

據悉，當時汽車維修行的老闆見到砍人，曾拿出店內的木凳想要阻止吳嫌，但對方完全不理會老闆的攻擊，仍死命往女子身上捅，吳嫌殺了人後，並沒有襲擊路人，在犯案現場來回徘徊，似乎在等待警方到場將他逮捕。

一名目擊民眾表示，案發現場離他的住處很近，他就這樣眼睜睜看到女子被破肚開腸，真的很恐怖；另名目擊者則說，看到吳嫌將女子的內臟捅出來，畫面非常血腥，嚇得他大喊「媽啊！」，然後就轉頭不敢看，現在回想起來都還在發抖。

還有一名陳姓目擊者表示，案發前他站在2人不遠處，聽到他們疑似為了金錢問題發生爭執，當時吳嫌說：「看看妳還敢再欺騙我嗎？我今天就結束妳！」，女子則回：「你有膽量嗎？」吳嫌立刻掏出藏好的刀子捅了女子一刀，接著上演追砍的情節。

據一名知情的網友透露，吳嫌跟死者本是情侶，女方劈腿後說懷了吳嫌的孩子，要討1萬元人民幣（約4萬3525元新台幣），但吳嫌事後得知女方根本沒懷孕，氣得要將錢討回來，兩人爭吵後就發生當街追砍，至於會對女子開腸剖肚，可能是要確認女子是否真有懷孕。惟警方逮捕吳嫌後，正在調查凶嫌砍殺女子的真正原因。