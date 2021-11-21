Can any girl fake such sunny smile under pressure? Those who suspect Peng Shuai is under duress, how dark they must be inside. There must be many many forced political performances in their countries. pic.twitter.com/2oDOghBTvA — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

近期中國知名網球明星彭帥安危引發國際關注，正在北京舉行的中國網球公開賽青少年賽事上發布最新畫面證明彭帥目前狀況安全，但世界女子網球協會（WTA）仍認為，中方提供的證據不足以化解外界對彭帥狀況疑慮。法國外交部接受媒體詢問時，也對彭帥的安危表達關切。

據《路透》報導，彭帥11月2日在新浪微博公布她遭前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗性侵的醜聞後，一直未再公開現身。其行蹤與安全引起國際網球界的高度關注。

本周日在北京舉行的鑽石杯青少年網球挑戰賽上，主辦單位官方微信帳號貼出彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲現身總決賽現場的片。《美聯社》也指出，在同一個官方帳號張貼的影片中，彭帥站在場邊向大家揮手致意，還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

先前對彭帥安危表達擔憂的世界女子網球協會則要求北京提供彭帥的下落與安全的證據，否則不排除讓網球賽事退出中國。在彭帥出現青少年網球活動的照片被公布後，WTA一位發言人通過電子郵件告訴《路透》，週日出現的彭的照片和視頻片段仍然「不足」，並沒有解除 WTA 的擔憂。未來WTA將繼續尋求與彭帥聯繫，以確認她的安全。

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

報導說，香港德世界體育公司（Global D-Sports）高階主管丁力（Ding Li，音譯）也在推特上發布彭帥出席鑽石杯的照片。這家運動經紀的主管丁力對媒體表示，他與彭帥相識已久，彭帥的手機從不關機，WTA若是擔心彭帥安危，可以直接打電話與她連絡。

不過，WTA主席兼執行長賽門（Steve Simon）上周告訴《時代雜誌》（Time）說，該組織試圖透過各種管道聯絡彭帥，但一直找不到人。

丁力則辯稱，彭帥不願接受外媒採訪，是因為賽門發了一封包含她聯繫方式的電郵給她的助理，並抄送副本給一些人，導致她之後接到很多電話。

《路透》針對丁力所稱的電郵詢問WTA，亦未獲回應。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

大陸《環球時報》總編輯胡錫進在推特以英文發文，貼出2段彭帥和教練及友人在餐廳吃晚餐的影片，希望證明她安全無虞。不過，因影片對話內容刻意提到時間，真實性引發外界懷疑。

針對彭帥露面的報導，美國、英國駐北京大使館並未立即回應路透社的置評請求。但是法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，我們對網球運動員彭帥下落的信息缺乏感到關切，這令國際社會和體育界感到擔憂。呼籲中國當局履行其對打擊暴力侵害婦女行為的承諾，特別是根據 2016 年生效的國家家庭暴力法。