中央氣象局表示，明(22日)冷空氣強度推估將接近大陸冷氣團等級，氣象局長鄭明典今(21日)晚在臉書貼出一張圖指出，冷空氣來得很快，明天早上中部以北的海面風速將達輕颱級數，並快速降溫，提醒民眾注意天氣將變化迅速。

鄭明典表示，明早8點海面風速將達輕颱級數，從圖中可見，風速可達每秒21公尺，且中部以北的海面都在強風壟罩範圍，鄭明典說，明天全台將快速降溫，請民眾特別留意，天氣預報細節可觀看氣象局的鄉鎮預報。

貼文一出網友紛紛留言回應「明天坐飛機就很刺激了」、「風速快到跟輕颱差不多」、「趕快去衣櫃把羽絨衣挖出來」、「秋風掃落葉的寒流」、「來勢洶洶」，還有人直呼「決定明早躲被窩裏不起來了」。

鄭明典表示，雖然今(21日)白天很暖和，不過明(22日)將會是快速降溫的天氣型態，全台都顯著有感，尤其北部、東北部偏濕冷，北部今天半夜起降溫，南部稍慢，但明天晚上就會全台降溫。

氣象局也提醒，明天(22日)清晨鋒面通過，隨後東北季風增強或大陸冷氣團南下，這波冷空氣除了夾帶水氣，讓北部、東半部及中部的山區降雨機率提高外，全台各地氣溫都會明顯下降，上午開始北部、東北部氣溫先降，傍晚中南部、東部及東南部地區也開始降溫，而且越晚越冷，預計最低溫北部及東北部地區約15、16度左右，其他地區也有17、18度左右的低溫，感受較涼冷，請大家要適時添加衣物注意保暖。