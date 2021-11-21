超商店員勸阻未戴口罩釀紛爭，繼屏東挖眼案、台中毆傷案之後，桃園市龜山區1間超商今天（21日）清晨，一名蔣姓男子不滿店員好意勸導戴口罩，竟引發蔣男不滿，憤而持刀將對方砍死。有媒體人在其臉書《文翔政論》表示，總統蔡英文的臉書被憤怒網友灌爆，網友罵她還在四個不同意，司法呢？社會安全網呢？眼看政府還在拚公投，其他地方的螺絲卻一個一個鬆掉，人民出聲提醒執政者，若執政者不以為意，小心被民意海嘯吞噬。

《文翔政論》21日在臉書貼文表示，今天再度發生一起超商店員勸戴口罩，卻反被暴力相向的事件，更不幸的是，這次店員被殺害了，繼屏東挖眼案、台中毆傷案之後，這次桃園又發生刺殺案，這幾起事件分開來看都是個案，但對民眾來說卻非如此，蔡總統的臉書被憤怒網友灌爆，網友罵她還在四個不同意，司法呢？社會安全網呢？

《文翔政論》接著表示，因為這起事件有幾個元素，是台灣社會很有感的。1.鄰近性︰案發地點都是台灣人最熟悉的超商，會讓人有不定時炸彈就在身邊的感覺；2.隨機性︰行凶理由都是勸戴口罩這種稀鬆平常的談話，任何一個提醒他人要戴口罩的，都承擔著可能被暴力對待的風險；3.相對性︰一個不守法者卻讓守法者付出龐大代價，許多還是精障患者，可能在之後的審判中以此脫罪；4.反差性︰超商店員服從規則，卻遭不合理對待，反觀最近高官唱歌喝酒影片外流，上台演講更是直接脫罩見人，那種底層守規則被當傻子、高官訂規則自己亂搞的反差性，看得人民就是不順眼。

《文翔政論》認為，政府現在帶頭拚公投，全部豁出去，看起來在公投聲量上迎來優勢。但當政府忙著造勢的同時，其他地方的螺絲卻一個一個鬆掉，人民出聲提醒執政者，如果執政者不以為意，小心被民意海嘯吞噬。

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