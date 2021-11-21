上周五，美國空軍勞克林空軍基地(Laughlin AFB)的2架T-38C教練機在訓練過程中發生意外，造成1死2傷的重大事故，這是該機種自2017年以來的5起事故。

另一架T-38C翻覆在跑道。(圖/美國空軍)

美國空軍新聞(Airforce News)報導，事故發生在星期五早上，兩架飛機都屬於第47訓練中隊(47th Student Squadron)，受傷飛行員被送往聖安東尼奧的布魯克陸軍醫療中心(Brooke Army Medical Center)。另1名受傷的飛行員送到德州的維爾德(Val Verde) 地區醫療中心，他的傷勢較輕已經出院。而死者名叫安東尼溫特茲(Anthony D. Wentz)，現年23歲。

地方報導稱，溫特茲很有愛國心，他的父親也是在空軍服役，他目前正在西點軍校就讀，而目標是成為一名阿帕契直升機飛行員。

47訓練中隊指揮官表示「這樣的損失是沉重的，但在此危機時期我們永遠會相互扶持、互相照顧。」

奇怪的是，美國空軍並未說明有關事故的具體消息，這在以往的事故頗為少見，從現場圖片來看，飛機是在基地翻覆，可能是在滑行階段的碰撞，為何會發生就仍然不得而知。