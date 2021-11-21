許多人吃鹹酥雞都喜歡搭配九層塔、洋蔥、蒜頭等辛香料，甚至希望越多越好。有男子買鹹酥雞向老闆加點了30元的九層塔，打開後看到滿滿的九層塔，讓他相當驚喜分享上臉書，貼文一出引起熱烈討論，許多網友表示「不說還以為全都是九層塔」、「不說還以為這是炒蝸牛」。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文表示，他買鹹酥雞時加購30元的九層塔，回家打開後發現，裡面裝了超大一坨九層塔，幾乎要塞爆紙袋，份量多到其他食材都看不見了，讓原PO看了驚喜萬分，「老闆，你贏得我的尊重」。

許多網友看到這樣浮誇的畫面覺得羨慕，「在哪，這超讚」、「就九層塔，很過癮欸」、「好好喔，我們這裡的都不能加」、「我現在才知道可以加錢買九層塔」、「跪求店家」。

其他網友則表示，「敬業的老闆」、「這已經是青菜了吧」、「九層塔變主角」、「你不說是鹹酥雞還以為這是炒蝸牛」、「結果裡面沒鹹酥雞」、「九層塔其實是老闆他媽種的，不用錢」，不過也有網友表示反感，「九層塔超髒…沒在洗的」、「有點太多，吃到後面會膩」。