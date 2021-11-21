四大公投將於12月18日投票，只剩不到1個月。民進黨則全力反撲，總統兼黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等府院三巨頭，在全國各地發起反制公投說明會。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文應該向前民進黨主席黃信介學習，公投可以辦的像喜事。

游盈隆21日在臉書貼文表示，4項公投的舉行，只剩不到1個月，這本來應該是台灣民主的盛事，但現在卻聞不到一點喜氣，有的是煙硝味十足，這到底是誰搞出來的？

游盈隆指出，還記得1970年代，台灣還在國民黨戒嚴統治時期，已故的信介仙曾說了一句名言：「選舉是歡喜的代誌，就像是在娶媳婦，國民黨竟然當作喪事來辦。」群眾聽了，心領神會，哈哈大笑，流傳至今。用這個典故，來看今日本應是台灣民主嘉年華的四項公投，卻已變調走味，和50年前信介仙描述的場景若合符節，只是統治者互換位置，真令人感慨萬千。

游盈隆接著表示，蔡英文在10月27日民進黨中執會中表示：「民進黨要展開全面社會溝通，…全力阻止公投變成惡鬥。」果然從那天開始到現在，民進黨先是推出全台300場說明會，後來加碼到2100場，再加上中選會主辦的電視意見發表會，和準總統大選等級的文宣攻勢，鋪天蓋地而來，展現民進黨的深刻覺悟。

游盈隆認為，民進黨這種大陣仗的回應4項公投挑戰，雖是遲來的回應，但不是壞事；壞是壞在蔡總統兼黨主席的「調性」不對，一開始就殺氣騰騰的將講理的公投定性成「政黨對決」或「政黨惡鬥」，果然一個巴掌拍不響，兩個主要政黨的惡鬥終於成形，這是不應也不幸的發展。

游盈隆呼籲，12月18日距今還有26天、還有時間，請朝野兩黨放下私心，多學習信介仙的智慧，停止惡鬥；以說理代替責罵，多一點理性，少一點情緒，打造一個乾淨明亮的民主空間，將公投還給人民，讓人民作主。