27歲劉姓女子與25歲丈夫今（21日）晚間8時許，返回新北市三重區住處，卻突然遭到前男友攔下，雙方發生嚴重口角，前男友一怒之下與友人持鐵鎚攻擊，造成劉女手臂受傷、丈夫後腦杓及手臂撕裂傷，所幸送醫後暫無大礙，仍需進一步觀察，警方稍早循線逮捕前男友，正進一步偵訊釐清中。