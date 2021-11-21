三重夫妻返家 突遭前男友持鐵鎚攻擊 23:182021/11/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方循線逮捕兩嫌，正進一步偵訊中。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27歲劉姓女子與25歲丈夫今（21日）晚間8時許，返回新北市三重區住處，卻突然遭到前男友攔下，雙方發生嚴重口角，前男友一怒之下與友人持鐵鎚攻擊，造成劉女手臂受傷、丈夫後腦杓及手臂撕裂傷，所幸送醫後暫無大礙，仍需進一步觀察，警方稍早循線逮捕前男友，正進一步偵訊釐清中。 兒勸客戴口罩慘遭刺死 小7店員爸心碎：為何上個班就丟了命？ 影》超商店員最後身影曝！走出店門外 遭高大紙雕師背後攻擊 #前男友 #鐵鎚攻擊 #手臂 #丈夫 #一步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三進超商刺死店員 紙雕師「有逃亡之虞」遭檢方聲押 21:532021/11/21 社會 他牽黃牛逛大街「突遭牛蹄踹飛」撞水泥車 驚悚畫面曝 21:322021/11/21 搜奇 7旬嬤搬新家迷途 中市暖警化身人體導航 12:572021/11/21 社會 2星有感發威！唐綺陽曝2類人受影響：恐遭攻擊 16:252021/11/21 運勢 龜山小7店員遭刺死 前大夜班爆門市恐怖內幕 11:512021/11/21 社會 冬奧倒數 進出北京須核酸檢測 04:102021/11/21 產業財經 恐慌與通膨 04:102021/11/21 專題周報 桃園超商店員遭刺身亡 陳宗彥：痛心難過 17:472021/11/21 政治 紙雕師刺殺小七男店員原因曝光 疑「一句話」爆殺機 19:152021/11/21 社會 台南狂寄恐嚇信勒索未果 失業男遭收押 04:102021/11/21 地方新聞 同欣電 前三季吃補丸 04:102021/11/21 證券．權證 社會熱門新聞 刺殺超商店員紙雕師童年黑歷史曝 父竟是「一清專案」大咖角頭 - 社會 龜山小7店員遭刺死 前大夜班爆門市恐怖內幕 - 社會 刺死超商店員 紙雕師辯罹病：「感覺不到自己行凶」 遭收押 - 社會 刺死超商店員兇手身份曝光！知名3D紙雕師 曾出書上節目 - 社會 重機插C300慘死 攝影師批賓士駕駛：路邊出來難道不看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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