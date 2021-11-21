陸軍金門防衛指揮部日前表示，所轄吳姓士官日前擔任授課教官期間，疑對鍾姓二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。退役陸軍中將、國民黨立委吳斯懷認為，不當管教非常惡質、不可原諒。

據了解，一名剛分發到金防部某守備大隊的軍事訓練役男，18日在進行操課時疑似打瞌睡遭班長發現，在冷風中被帶到一旁要求士兵脫下外套、解開衣物及褲頭實施「中暑緊急處置訓練」，經舉報後，陸軍認為幹部有假借訓練之名行不當管教之實，陸軍司令徐衍璞極度震怒，要求將守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部一律拔官調職進行嚴厲處分，涉案人送交法辦。

根據《自由時報》今（21）日報導，退役陸軍中將、國民黨立委吳斯懷表示，一次對9位軍職幹部拔官調職是否過當，不能夠只從形式來看，如果在新兵下部隊前，就已經持續宣導不能發生類似狀況，但還發生不當管教，就不可原諒。

吳斯懷強調，寒冷的天氣用中暑防治，是非常惡質的行為，幹部存有這種心態，國軍永遠搞不好！

對此，金防部發言人劉強華指出，陸軍嚴禁「以訓練為藉口、行懲罰之實」，該部對違失行為絕不寬貸，並檢討相關督管人員疏責；另援引為例，持恆強化官兵法紀觀念及內部管理，嚴肅部隊紀律。