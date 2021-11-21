一名葉姓舞蹈老師與體育用品店老闆發生不倫戀，還傳訊息向正宫嗆聲：「他不愛你了」、「車上充滿我們的味道」、「他對我百依百順」，氣得正宮一狀告上法院，台北地院審結後判決葉女賠償50萬元。

正宮控訴，葉女自2019年起與她丈夫發生婚外情，沒想到對方還在2021年2月間透過臉書傳訊息給她，挑明與丈夫發生婚外情，後來丈夫坦承外遇，但為了家庭圓滿，她選擇穩忍，不過要求葉女不要再與丈夫來往。

沒想到葉女變本加厲，不斷傳訊息給正宮嗆說：「車上充滿我們倆的味道..跟結合體」、「他對我百依百順」、「他不愛你」、「很多人知道了」等語，甚至在臉書公告2人不倫戀，羞辱正宮「老女人」、「不配當人類」等等，正宮不甘遭丈夫背叛，還遭小三羞辱，怒對葉女提告，同時求償100萬元與登報道歉。

葉女出庭時辯稱，自己罹患斯德哥爾摩症，發送的訊息與文章都是在精神崩潰狀態下寫的，但法官不採信，審結後判決葉女賠償50萬元，可上訴。