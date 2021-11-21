台中市第二選區立委補選，國民黨派出前立委顏寬恒出戰，民進黨則推出前立委林靜儀。近日資深媒體人周玉蔻針對顏家財產等議題爆料，引發爭議。台北市議員徐巧芯透露，2015年她剛出道的時候，周玉蔻罵她只是國民黨裡面接電話的「接線小妹」，後來她就上網罵周玉蔻。

媒體人吳子嘉21日在《董事長開講》好奇問國民黨為何不直接和周玉蔻槓上？徐巧芯表示，政治就是衝突的藝術。2015年，她剛出道的時候，前幾個跟她吵架的人，其中一個就是周玉蔻；那時她還年輕、大學剛畢業，跟周玉蔻在政論節目同台。周玉蔻就說，妳就只是一個國民黨裡面接電話的接線小妹。她聽到「很高興」，然後就在網路上開始罵周玉蔻。所以不要怕別人罵，後來她和周玉蔻也OK，不會因為吵架就怎樣。

徐巧芯舉例表示，最近疫情期間，當時她說有紐西蘭機師的足跡。陳時中卻說，她講的東西，如果是真的也要罰，假的也要罰。結果，周玉蔻爆料很多指揮中心的事情，但指揮中心很奇怪，就說沒有惡意。所以針對這件事，她就跑去檢舉周玉蔻。

徐巧芯強調，你不要怕人家講你。重點在於，別人講你的時候，你就講回去，你也會有粉絲，比如覺得那個人講的是不對的人。可是如果你自己都不替自己的權益，或是你支持的理想、真相，去辯護到最後一刻，這樣誰會跟你站在一起。