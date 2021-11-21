美國航太總署NASA與聯邦核能研究實驗室在星期五正式提出太空核分裂式動力爐的設計徵求案。計畫在本世紀末之前，能夠有一種有別於太陽能板的動力源，應用在月球基地或是火星基地上，

美聯社報導，NASA正在與美國能源部愛達荷國家實驗室(Idaho National Laboratory,INL)合作，要建立一種「獨立於太陽能之外的能源」。

計畫項目負責人科爾比西耶羅(Sebastian Corbisiero)在一份聲明中說：「在月球上提供可靠的高功率系統，是人類太空探索的重要布局，我相信我們可以實現這一目標。」

如果成功能在月球上建立永續型人類居住基地，那麼下一個目標將是火星。NASA表示，無論月球或火星上的環境條件如何，穩定的核能反應爐，都能提供持續而充足的能量，不管是電能或是熱能。

NASA副局長吉姆‧盧特(Jim Reuter)說：「我希望核分裂式動力系統可以大幅推動我們的月球和火星計劃，它還能反過來推動地球上核能創新。」

按計畫，太空反應爐是模組設計，在地球上完成製造，然後送往月球。它的動力系統包括一組鈾燃料反應爐芯、一組將核熱能轉化為能量的系統、一個保持反應爐熱交換的冷卻系統，以及一個至少40千瓦的配電系統。整組太空核能爐，至少可以運轉10年。

它的尺寸被限制在可安裝進一個直徑4公尺、全長6公尺的圓柱體中，重量不得超過6公噸，這樣才符合現有大型運載火箭的酬載空間。另外，它必須具備即使在沒有操作員幫助的情況下，仍然可以自行關閉和打開，它能夠遠端遙控，也能快速拆卸、移動，再重新安裝。

包括阿貢實驗室、洛斯阿拉莫斯實驗室，以及其他民間科技團體都有類似的微型反應爐提案，NASA規定設計草案必須在明年2月19日之前提交。