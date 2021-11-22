「國寶歌王」文夏高齡93歲，因身體因素住在安養院休養中，今年疫情爆發後，長照中心禁止家屬探視，他和太太文香已超過8個月沒見面，只能靠視訊一解相思情。兩人結婚58年，鶼鰈情深令人欽羨，被問到婚姻恩愛秘訣，文香說，以前一年出國度假兩次，食衣住行皆由她安排，疫情爆發後天天視訊，她每次問他好不好，他都會說「好」讓她很放心。

文夏曾組「文夏四姊妹」合唱團紅極一時，成員包括文鶯、文香、文雀、文鳳，跟著他一起出唱片、拍電影以及巡迴表演。其中，文香清純模樣擄獲了他的心，兩人從師生關係發展成戀人，結婚那年文夏年屆4 0，文香僅1 6歲。被問到如何求婚？文香竟說，他沒有求婚，「他先跟家人說好，就去我家提親了」。而文香從7歲參加歌唱比賽後就向文夏拜師學唱歌，可說從小在他們家長大，所以雙方父母皆一口同意這門婚事。

文夏當時的造型很流行。（圖/文夏提供中時翻攝）

兩人婚後育有兩個女兒，除了在工作上夫唱婦隨，一起參加各項演出，兩人每年還會出國兩次，文夏小時候曾受日本教育，因此偏愛去日本，也會報名旅行團去些鄉下地方，品嚐日式風味小吃。被問文夏做過最浪漫的事？文香秒回「沒有」。是否曾意見不合吵架？她則說，「會啊，嚴重時二三天不講話的」，至於吵架原因，她笑笑說，早就忘記了。其實兩人吵架就是鬥嘴，也是生活樂趣，有次文香生氣說，下輩子不想再和文夏在一起，但文夏卻回「我還是要娶妳！」

文夏1928年在台南麻豆出生，小時候曾赴日讀書，返台後成立夏威夷音樂隊，經常上廣播節目，打開了知名度。台灣第一家唱片公司亞洲唱片，首張唱片就是文夏的《飄浪之女》。他成立的文夏四姊妹合唱團，也是台灣第一個少女團體。他出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，招牌歌曲包括〈黃昏的故鄉〉，〈媽媽請你也保重〉等，也有不少被列為禁歌。他也開過上萬場演唱會，曾獲金曲獎特別貢獻獎肯定，代表了中年台灣人對40到60年代台語歌時代的集體記憶。

文夏58年婚姻恩愛秘訣曝光。（圖/洪秀瑛攝）

文夏一生熱愛唱歌，是許多演唱會和商演常客，他也經常跟文香一起參加台灣優質生命協會舉辦的公益活動，無奈他前年疑似因中毒昏迷而住院治療，體重暴瘦只剩25公斤，出院後入住護理之家由專人照顧，體重才恢復到42公斤，目前仍由鼻胃管進食，需輪椅代步，不過精神狀態相當不錯，唱歌更是寶刀未老。文香說，文夏已經打完兩劑疫苗，希望疫情解封之後，能夠重新站上舞台唱歌給大家聽。