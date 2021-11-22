1999年9月5日，2名釣客在台中縣新社鄉（現為台中市新社區）食水嵙溪釣魚，赫然發現溪面漂來1顆女子頭顱和屍塊...刑事局比對DNA後，查出死者是41歲婦人潘阿愛。

正當台中警方全力追查之際，10月8日上午，1名在日月潭光華島進行震災重建工程的園藝工人，發現潭面漂來1隻手臂，手指還塗有粉紅色指甲油，該名工人大驚失色，立即駕船向警方報案。

南投警方獲報，出動大批人力駕遊艇、舢板在潭面搜尋，在光華島至北旦堰堤一帶水域，陸續撈獲2顆女性頭顱、3隻手臂、1隻小腿、3塊胸部及1塊背肌屍塊。警方依2顆頭顱面目相似，身上多處特徵相同，懷疑2名死者可能是姐妹花。

月潭吳應弘殺人分屍案-被害人潘阿愛頭顱發現地。(資料照)

經刑事局比對日月潭雙姝分屍案DNA，查出2名死者是24歲王俞雅與23歲妹妹王怡芳，且和潘阿愛是母女關係，全案演變成母女3人慘遭分屍的重大命案。

由於潘婦生前在台中市某飯店櫃台工作，8月23日由同居人、47歲計程車司機吳應弘代為請假後，即音訊全無，警方鎖定吳追查，10月13日逮獲吳男，吳坦承殺害母女3人並分屍。

檢警查出，潘與丈夫感情不睦，2年多前與吳在台中市北屯路同居，但吳1999年4月認識潘婦的許姓女同事後，2人發展出親密關係，潘婦發現後與吳劇烈爭執，另吳不滿潘將2人共同購買的房子登記在潘婦女兒名下，計畫殺害潘。

發現屍塊而協助警方偵破潘阿愛三母女命案的黃瑞峰，不忘抽空上光華島燒香祭拜亡靈。（資料照）

8月22日下午1時，吳先將安眠藥物放入潘婦習慣服食的中藥包的藥粉內，潘婦返家服用後即陷入昏睡狀態，翌日凌晨，吳以尼龍繩將潘婦綑綁在床上，上午10時，吳以塑膠袋套住潘婦頭部讓她窒息死亡。

吳將潘婦屍體放置3日後，因發出屍臭，遂將屍體移置浴缸內浸泡，8月28日上午10時，吳用鋼製菜刀及芭蕉刀，將屍體肢解成21塊，再將肌肉及內臟全部挖除，剁成碎塊後丟入抽水馬桶內沖掉，再將屍塊放進冰箱內冰存，8月31日上午6時30分，將屍塊載往台中縣新社鄉食水嵙溪拋棄。

吳為了滅口，9月4日上午到南投縣埔里鎮王俞雅租住處，詐稱潘婦欲帶她去香港針灸，將她載回北屯路住處，騙姊姊服下摻有安眠藥的藥物，待她昏睡後拖到放滿水的浴缸內溺斃，當晚七時，吳將王肢解成12塊冰存在冰箱內。

日月潭吳應弘殺人分屍案，被分屍者潘阿愛(中)及左二個女兒。(資料照)

9月15日晚間10時，吳又前往埔里鎮妹妹王怡芳租住處，詐稱母親及姊姊均在香港，囑咐吳載她赴機場搭機到香港會合，妹妹不疑有他，隨吳到北屯路住處。吳藉口針灸前需服食打通血路的藥物，騙妹妹服下安眠藥溺斃、分屍，將妹妹肢解為9塊，10月5日，吳將姐妹的屍塊載往日月潭台電發電廠出水口旁的工寮，丟棄入潭水中。

吳殺害母女3人後，持她們存摺前去提款，並到潘婦埔里老家看望潘婦母親，並謊稱潘人在台北。10月12日，吳向車行佯稱潘婦是921大地震災民，為重建家園，把潘女的一輛轎車變賣50萬元，另外買車作為逃亡工具。10月13日，吳得知潘參加好幾個民間互助會，若全部標起來的話，金額有100多萬元，致電潘女生前任職的飯店，表示受潘所託要代標和代收會款，但未現身。

吳被押解至地檢署複訊前，被問及要不要對死者家屬說抱歉時，仍冷冷地回答：「沒有這個必要。」甚至檢察官偵訊時，竟稱他認為骨頭很重，所以將屍塊丟到日月潭內並未添加重物，沒想到頭顱竟然會浮上來，是他「疏忽、不對」，毫無悔意。台中地檢署1999年11月2日起訴吳，求處死刑。2001年7月16日吳被押解至台中監獄刑場執行槍決。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。