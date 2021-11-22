今(22)日是24節氣的小雪，意味天氣逐漸變冷，人們停留在室內時間也會逐漸變長。醫師提醒，冬天本來就是心血管疾病好發的季節。尤其對於糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，當氣溫驟降或溫差過大時，更容易引發血管收縮、血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

腦中風學會指出，曾有國外研究數據顯示，氣溫每下降2.9度，民眾罹患腦中風的風險將提升11%。而地處亞熱帶的台灣民眾，對於溫差的承受度更為薄弱，更是引發心血管疾病的關鍵要素。因此溫度驟降的日子，更需要注意身體的特殊變化。

腦中風紅色警報評估表，趁早揪出潛在高危險族群。(資料來源/國民健康署、台灣腦中風學會)

●中風每拖延1分鐘 大腦細胞死亡近200萬個

三軍總醫院神經科部主任周中興醫師指出，根據國內調查，超過3成民眾認為「昏迷倒地」是中風最常見症狀，但事實上，中風不但有前兆，還有「忽好忽壞」的特性，相當容易被輕忽，延誤了就醫的時機。

醫師提到，曾有案例是名大學教授，在演講途中，突然左臉歪斜、說話不清，但幾乎就在1分鐘之內就恢復，當下就像沒事發生一樣。幸好台下聽眾有位醫師，立刻判斷教授已經腦中風，迅速撥打119，在30分鐘內送達急診室處置，不但救了教授一命，也避免了失能癱瘓的嚴重後遺症。若是等到當事人昏倒才送醫，多半都已過了早期的黃金救援期。

●請試著微笑、說念句子、舉手說哈囉 有困難或卡卡 都是警訊

為了讓民眾更容易理解並辨識腦中風症狀，不要等到昏厥、失去意識才就醫，國民健康署與台灣腦中風學會提出「微笑、舉手、說你好」檢測法，當無法輕易完成任何1項動作時，例如微笑時無法牽動嘴角、看來臉部歪斜；手部無法控制、無力到難以舉起；或是說話口齒不清、字句混亂，甚至連「你好」都說不清楚，都是危險警訊，應儘快撥打119就醫。

「微笑、舉手、說你好」口訣，要是做起有困難，就要警覺中風的可能性，應速撥119送醫。(資料來源/國民健康署、台灣腦中風學會)

醫師提醒，由於許多患者及家屬難以辨識腦中風症狀，等到驚覺需要就醫時，才自行至診所或平常習慣就診的醫院，一到現場，發現這些醫療院所不具有溶栓、取栓的設備與技術，白白浪費許多時間、精神與體力。

除此之外，坊間錯誤觀念，以為放血、馬上吞服降血壓藥，有助緩解中風症狀，以及長輩白天獨自在家，想說等家人返家再就醫，這些錯誤處置，都會造成難以彌補的後果。因此多利用「微笑、舉手、說你好」來判別是否中風是最簡單的方法，對減少日後失能、爭取更好的復原機會甚有助益。