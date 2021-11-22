台積老將蔣尚義退出中芯董事會，為何代表中國半導體產業「自立自強」的態勢底定？

曾是台積電研發大腦、過去5年轉戰中國半導體業的他，未來又將何去何從？

11月11日，光棍節，當中國的電商業、物流業忙成一片之際，對岸極力扶持、欲擺脫美國「掐脖」的半導體產業，也掀起滔天巨浪。

當天晚間，中國最大晶圓代工廠「中芯國際」公告，蔣尚義、梁孟松、楊光磊等3位台籍董事，即日起退出董事會，梁孟松仍執掌中芯共同執行長，而去年12月才「鳳還巢」、獲聘為副董事長的蔣尚義，則正式從中芯離職。

這是繼去年9月底，南亞科前總經理高啟全從紫光集團退休後，台灣半導體人在對岸最大的人事變動，當年由世界先進前總座張汝京創辦、且有多任執行長都是台灣籍的中芯，未來董事會裡，將不再有台灣人列席。

從台積電共同營運長退休後、至今已2進2出中芯的蔣尚義，後續動向如何？接下來的他，是否會像第一次離開中芯時，再投效另一家中國半導體廠？《今周刊》在這道人事令的第一時間，與這位半導體老將取得聯繫。

正在交接手邊工作、打算11月底返回美國舊金山住家的蔣尚義，關於未來是否「再戰江湖」？向來不言老、不言退的他，給了我們一個明確的答案。

「我已經75歲，（未來）除了過平靜的退休生活之外，目前並沒有任何具體的規畫。」他說。

事實上，家人都在美國的蔣尚義，從1997年返台加入台積電以來，已離家近24個年頭；而今年初他的家族成員，多了一個現在10個月大的孩子，只是他迄今還沒有機會見到、抱到這位，他口中與孩時模樣很像的外孫。

至於離開中芯，是否與自覺無用武之地有關？他沒有進一步做闡述，只是對於中國乃至全球半導體產業的進展，他認為沒有所謂的「降溫」跡象。「晶圓代工產業目前受到一些『政治干預』，但本質上，它的重要性並沒有改變！」

他口中的政治干預，指的自然是中美對峙引發的政治衝突，這件事，更進而形塑了半導體產業的未來兩個重要發展。

發展1：自己的晶圓自己做

各國恩威並施 只為廠商來

第一個發展，是半導體廠集中在少數國家、以「成本」導向的時代過去了。

以往，在規模最大化、成本最小化的考量下，全球晶圓代工的產能，高度集中在台灣、韓國、美國等地，以囊括全球53％代工訂單的台積電為例，該公司有90％產能在台灣，若是10奈米以下的先進製程，目前則全數根留台灣。

「半導體廠有群聚效應，全部設在一地，成本會比分散到各處來得低。」蔣尚義說。

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