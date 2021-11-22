由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的傳記電影《梅艷芳》，是根據已故香港天后梅艷芳真實經歷改編，而電影中雖有述說梅艷芳情史外，也還原了梅艷芳真的有被掌摑事件。

掌摑事件在2019年時，《罪光燈》節目找了相關人士回顧這段過程；事件發生在1992年5月4日，已故天后梅艷芳到一間位於九龍塘的卡拉OK消遣，而這間卡拉OK是電影公司改裝而成，獲得圈內人前往消費，當時梅艷芳在VIP包廂玩樂，受黃百鳴親弟黃百年邀請前往另一包廂認識朋友，這人就是有社團背景黃朗維，而認識過後梅艷芳也返回自己包廂玩樂。

而在YouTube頻道「解密工作室」中提到，有社團背景的黃朗維又派10幾個大漢想邀請梅艷芳到包廂談公事，就在包廂內黃朗維當場邀約她拍戲，梅艷芳委婉拒絕「不想談公事」，沒想到黃朗維因為不滿她讓自己在小弟面前丟臉，竟當場賞了梅艷芳一記耳光，一旁助手也被打傷，場面極為混亂；之後，梅艷芳聯絡另一電影公司老闆向華強太太，才平息了這件事。

此外，據傳梅艷芳的好朋友，黑幫大咖陳耀興知道此事後非常憤怒，揚言要幫梅艷芳討公道，就在黃朗維一次飯局中，突然被殺手砍到手臂見骨，送到醫院搶救後無生命危險，但卻被2位殺手冒名其親友探訪進病房內開槍，黃朗維當場慘死在病床上；但事件仍未結束，陳耀興到澳門參加賽車比賽時，也遭到槍擊身亡，且另一派也對梅艷芳下追殺令，但這掌摑事件梅艷芳曾經認了「是人生中無法抹去的污點。」

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