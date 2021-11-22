星座專家唐綺陽分析11/22～11/28星座運勢，今（22）日太陽將進入射手，由於射手管教育，所以相關人事物像是教育者、知識份子、作家，就會成為矚目焦點；另外射手也和海外有關，所以海外事物和大型交通等，也會成為眾人關心的話題。

而本周三（24日）水星也會進入射手，這是水星的弱勢位，將影響我們的溝通方式，每個人都應該多加自省，避免用高高在上的態度與人說話，溝通上要多互相一點。

重要星象：太陽進射手，水星進射手

【工作注意：牡羊、天秤、天蠍、水瓶】

牡羊：受貴人提攜，能找到方向

天秤：忙於協調細節，感到辛苦

天蠍：擁有危機意識，激起進步動力

水瓶：謙虛柔軟些，接納更多好意見

【桃花注意：雙子、獅子、處女、雙魚】

雙子：特別容易關注到需療傷的人

獅子：有二擇一的煩惱，需要釐清一下

處女：感情的好與壞，要好好思考

雙魚：告白成功率高，多往戶外走走

【財運注意：金牛、魔羯】

金牛：理財喜歡自己來，穩健進行

魔羯：有借調方面的交涉狀況

【健康注意：巨蟹、射手】

巨蟹：要多休息，行動中別分神

射手：身體提出抗議，該休息就要休息