星座專家唐綺陽分析11/22～11/28星座運勢，今（22）日太陽將進入射手，由於射手管教育，所以相關人事物像是教育者、知識份子、作家，就會成為矚目焦點；另外射手也和海外有關，所以海外事物和大型交通等，也會成為眾人關心的話題。
而本周三（24日）水星也會進入射手，這是水星的弱勢位，將影響我們的溝通方式，每個人都應該多加自省，避免用高高在上的態度與人說話，溝通上要多互相一點。
重要星象：太陽進射手，水星進射手
【工作注意：牡羊、天秤、天蠍、水瓶】
牡羊：受貴人提攜，能找到方向
天秤：忙於協調細節，感到辛苦
天蠍：擁有危機意識，激起進步動力
水瓶：謙虛柔軟些，接納更多好意見
【桃花注意：雙子、獅子、處女、雙魚】
雙子：特別容易關注到需療傷的人
獅子：有二擇一的煩惱，需要釐清一下
處女：感情的好與壞，要好好思考
雙魚：告白成功率高，多往戶外走走
【財運注意：金牛、魔羯】
金牛：理財喜歡自己來，穩健進行
魔羯：有借調方面的交涉狀況
【健康注意：巨蟹、射手】
巨蟹：要多休息，行動中別分神
射手：身體提出抗議，該休息就要休息
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