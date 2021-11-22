燕麥屬於高纖的五穀雜糧食材，適量食用有助改善血糖、血脂偏高問題，且其富含膳食纖維，對於改善便秘也有助益。然而，藥安康藥局陳澤鈞藥師提醒，燕麥雖被視為是健康食材之一，但卻不適合餐餐當飯吃，更不是每個人都適合吃燕麥喔！

燕麥是很好的高纖食材，也是許多年長者用以控制血脂、血糖的良方之一；然而，陳澤鈞藥師提醒，燕麥雖好，卻不能餐餐當飯吃！

根據研究指出，食用燕麥雖有助降低膽固醇，但過量食用卻可能使三酸甘油酯升高；因此，陳藥師建議，每日燕麥攝取以75公克為限，過量食用反而恐影響健康！

燕麥除了應適量食用之外，若有消化問題、缺鐵、缺鈣或是慢性疾病者，食用燕麥前最好也先諮詢醫師、營養師或藥師的建議：

1. 消化不良者：

燕麥富含膳食纖維，但纖維較粗糙，比較不容易消化，尤其若有胃脹氣問題者，大量食用燕麥恐造成腸胃不適。

2. 缺鐵、缺鈣者：

燕麥含有植酸、草酸成分會抑制鐵質與鈣質的吸收，因此燕麥最好不要與牛奶一起食用，以免影響鈣質吸收。

(圖/健談提供)

3. 腎臟病患者：

燕麥含有蛋白質、鉀、磷等成分，若有腎臟疾病者不宜大量食用；食用前最好先應諮詢醫師、營養師或藥師以瞭解每日建議攝取量。

4. 糖尿病患者：

燕麥雖有助控制血糖，但燕麥仍屬於五穀雜糧類，過量食用恐攝取過多澱粉，反不利維持血糖穩定。