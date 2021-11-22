不少民眾都有過夜間盜汗的經驗，不斷流汗、被單濕透，甚至甚至身體發熱、且渾身不舒服，也進而影響睡眠。大灣健全診所家醫科王威傑醫師提醒，常有夜間盜汗的民眾，多觀察有無其他合併症狀，因為夜間盜汗僅是個症狀，背後問題可大可小。

●夜間盜汗觀察５大方向，醫：多留意相關症狀。

1.有無外在因素：

王威傑醫師表示，夜間盜汗的可能性繁多，首先可先觀察自己是否有其他可控因素於身，例如環境過熱、衣物過多、被單過厚、睡前運動、飲用酒精、辛辣食物等，這些都是有可能引起夜間盜汗的可能原因。

若這些外在因素都沒有，且持續一段時間，則建議觀察有無其他伴隨症狀，因為可能和其他疾病有關，症狀包括有無發燒及體重減輕、情緒不穩和心悸、使用藥物，以及日間就常常在流汗。這４大方向又可以再更進一步探討，抽絲剝繭，找出確切的可能原因。

2.有無發燒、體重減輕：

以發燒、體重減輕來說，這常見為腫瘤或感染問題，若患者有合併疲憊的情況，需留意可能為淋巴瘤、生殖細胞瘤等腫瘤，或骨隨炎、人類免疫不全病毒（HIV）等感染。而若有合併咳嗽、胸悶的情況，則可能和結核病、心內膜炎有關。

3.有無心悸、情緒不穩：

若夜間盜汗又合併情緒不穩、心悸，可觀察有無潮紅症狀，若有潮紅症狀，常見可能原因為更年期所致，若無，則可能和甲狀腺髓樣癌、類癌腫瘤有關。另外也可以觀察有無合併血壓起伏或低血糖的情況，若有出現血壓起伏，可能是甲狀腺亢進、腎上腺髓質、嗜鉻細胞瘤等問題，若是合併低血糖則可能與胰島素瘤有關。

(圖/今健康提供)

4.有無使用藥物：

藥物方面，像是偏頭痛、抗憂鬱等神經類用藥，或是胰島素等降血糖用藥，或是治療攝護腺肥大、乳癌、不孕症等荷爾蒙製劑等，皆有可能引起夜間盜汗。除此之外也包括麻醉用藥，或是酒精戒斷以及毒品。

5.是否不只夜間：

至於其他較為少見、未必是出現在夜間的盜汗、嚴重出汗情況，包括了脊椎損傷，特別是在胸椎第八節以上者，以及中風、多汗症、恐慌症等，這些族群平時就有可能出汗，夜間也是如此。

(圖/今健康提供)

●夜間盜汗如何應對？醫教４關鍵保健康！

王威傑醫師提醒，夜間盜汗的問題可大可小，許多民眾會選擇繼續觀察，有時甚至等到真的相當不舒服的時候才就醫檢查，但夜間盜汗往往僅是疾病的其中一個症狀，民眾未必能觀察出端倪。

為避免誤判、錯失疾病的黃金治療期，醫師建議，民眾出現夜間盜汗時，首先可觀察前述提到的可控因素並初步排除，若都沒有，則建議留意上述相關狀。特別提醒注意發燒、體重減輕，這兩者往往問題較為嚴重，建議及早就醫檢查為佳。