關於營養的「都市傳說」總是百百種，例如很多有結石的患者，常會刻意避開高鈣食物，因為他們覺得石頭就是鈣質，擔心鈣會讓結石情況變得更加嚴重，但這樣想就錯了！

●預防結石 注意事項

→這樣吃：降低結石風險

1、吃夠鈣質—每日1000mg

足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石復發。很多人擔心體內形成草酸鈣，進而減少鈣質補充，其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防獲改善結石問題。

2、喝夠水—每日2500c.c.

大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮，每日補充2500c.c.的水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝。

3、適量植物蛋白—減少動物蛋白

動物性蛋白質吃過多易使尿鈣濃度上升，建議可以適當地以豆製品或其他高植物性蛋白，來取代部分紅肉攝取，例如：黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等，都是很不錯的植物性蛋白。

→要避免：有如結石製造機

1、高草酸飲食

少喝濃茶及過量咖啡，並在餐與餐之間補鈣，減少草酸吸收之外，也能補充足夠鈣質。

2、高單位維生素Ｃ

過多維生素C代謝後會形成草酸，增加高草酸尿症風險，建議成人每日攝取量為100mg即可，過多反而會造成身體負擔。

3、高鈉重鹹飲食

當身體攝取過多的鈉就會從尿液排泄，此時可能增加尿鈣濃度、增加結石沉澱結晶；常見的結石症狀有腎結石和尿路結石。其通常是「草酸鈣」所導致，由礦物質的「鈣」和有機酸的「草酸」結合而成。

(示意圖/Shutterstock)

●草酸藏植物中 適量攝取沒問題

那麼什麼是草酸？營養師高敏敏指出，草酸是屬於天然的有機酸，常出現在植物食品中，像是深綠色蔬菜、水果、五穀雜糧、茶葉、堅果、巧克力等，雖說草酸鈣會導致結石，不過也不用特別嚴格禁止草酸食物，畢竟很多食物中都含有草酸，只要注意好攝取時間，就能減少對草酸的吸收。

●對症下藥 預防結石上身

高敏敏提醒，上述是以很多人會遇到的「草酸鈣」、「磷酸鈣」結石來說明，是像是尿酸過高造成的結晶結石，就可以選擇「低普林飲食」來做改善，換句話說，要依「結石的種類」作為出發點來做改善，並透過專業醫療檢測，判別是屬於哪種結石，再來做治療的部分，才能對症下藥。