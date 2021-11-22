許多人認為，靠電子煙戒菸更容易，但美國最新發表的長期研究卻推翻了這個認知。除了無助於戒菸，電子煙對健康也有害，若想戒菸，你有哪些選擇？

根據美國開放醫學期刊《JAMA》的最新研究，使用電子煙來戒菸，比起完全不抽任何替代物的人，戒菸效果不但沒有特別好，還反而更容易重染菸癮。

●用電子煙戒菸幫助小 「回鍋」機率高8.5%

該研究量體超過1萬3,000人，追蹤時間長達2年。「針對吸菸者是否能靠電子煙成功戒菸，這是截至目前的第一份研究。」研究作者、加州大學聖地牙哥分校公衛教授皮爾斯（John Pierce）指出。

研究人員從美國食藥局（FDA）的「菸草與健康人口評估（PATH）」資料庫中，抓出多達1萬3,604人的資料，分析這些人在2013～2015之間，使用菸草的習慣是否因電子煙而改變？

這個資料庫共有2次年度追蹤。第1年追蹤時，有9.4%的人成功戒菸，37.1%改抽其他菸草產品代替，其中有22.8%人改抽電子煙。

但在第2年追蹤時，研究人員發現，改抽電子煙的人，比起完全不抽任何替代品的人，成功戒菸的人數更少。換句話說，如果你想成功戒菸，並採用改抽電子煙的方法，那重染菸癮的風險其實更高，比率多出8.5%。

研究資深作者、聖地牙哥加州大學生物統計與資訊部主任梅瑟（Karen Messer）指出，改抽電子煙，成功戒菸的機率反而更低。「如果電子煙是個戒菸的好選項，那照理講，重染煙癮的比率，應該要低更多才對。可是數據卻不是這樣說。」

●電子煙也會成癮 加熱釋放致癌物

2017年時，英國一則研究發現，電子煙幫助5～7萬名吸菸者1年內戒菸，「電子煙幫助戒菸」一時蔚為話題，愈來愈多研究跟進證實，電子煙真的能成功幫許多老煙槍遠離煙草。2019年一則研究就發現，19%人藉由改抽電子煙，1年之後成功戒菸。

不過，同份研究也發現，在戒菸後2年，這19%改抽電子煙的人裡，有高達80%還是在抽著電子煙。也就是說，雖然不再抽一般的香菸，他們卻開始對電子煙成癮。

電子煙也有潛在危害。一般煙草燃燒後，會產生7,000多種化學物質，電子煙雖然沒有這些物質，加熱後卻會釋出甲醛、乙醛等致癌物。此外，電子煙的長期副作用也仍未知。美國衛生署長指出，電子煙內跟煙草一樣，含聯乙醯及重金屬的超細懸浮微粒，都會深入肺部，誘發相關疾病。

●除了電子煙 你也可以用這些方式戒菸

→尼古丁替代療法：使用尼古丁貼片、尼古丁口香糖、尼古丁吸入器等，循序漸進減少尼古丁攝取量。

→處方藥：有些醫師會替患者開立暢沛（Chantix）、安非他酮（Zyban）等戒菸用處方藥，協助紓緩戒斷症狀。

→其他替代療法：有些療法在解決生理成癮問題同時，也嘗試解除心理依賴性，如：使用催眠術、針灸、正念冥想法來逐步擺脫菸癮。