台股本周站穩17500點整數關卡後，持續穩定向上墊高，美元指數受升息預期影響，近期持續向上走高，觀察美元兌換新台幣匯率卻維持強勢，外資持續加碼買進台股，國際熱錢正持續湧入台股，資金動能充足，成交量能穩定攀升，對照今年台股成交量最高達到7826億，量能還有上升的空間，技術面KD指標進入買超區後，短線上還能持續向上，再創波段新高，此為頓化軋空的「多頭」訊號，上市櫃公司Q3獲利1.18兆再創高峰，基本面、技術面都偏向多方，預計台股下周將再創歷史新高。

物價持續上漲，升息預期提高，銀行類股可望受惠於利率上升，提高利差，降低借貸風險，因此金融類股又開始受到市場的關注，在資金推動下，金融類股股價再攀新高，除了銀行類股外，利率上升租賃業者將同步受惠，相關類股中，值得留意的有中租-ky、裕融。

中租提供多元性的財務金融商品與服務項目，包括租賃業務、分期付款業務、國內應收帳款受讓管理業務、融資貸款型業務等，10月營收再創今年新高，年增21.62%，累積前三季每股盈餘賺11.1元，預估今年全年EPS可達15元左右，本益比16.6倍仍在合理範圍，股價上波挑戰新高失敗後，回測250元整數關卡，KD指標已達賣超區，股價相對於前波低點225元來的新高，趨勢仍向上，250元震盪不跌可以考慮布局。

裕融為裕隆旗下負責車貸的子公司，國內汽車業者不受疫情影響，車貸分期業務穩定成長，加上企業資融業務大增四成、大陸部門的資產品質管控良好、呆帳回收提升，累積前三季每股盈餘10.32元，預估今年全年EPS可達13.5元左右，本益比只有13倍，投資價值浮現，公司配合母公司策略，擴展太陽能光電與電動車相關業務，目前全台已投資83座光電廠，建置容量超過30MW；旗下裕電能源在全台建置2,000多槍充電槍，提供電動車、電動機車充電服務，未來營運充滿想像空間。技術面月線正式穿越季線，形成多頭排列，股價回測170整數關卡後，震盪不跌，後續有望沿著月線震盪走高，挑戰歷史新高。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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