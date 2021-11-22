國際奧委會(IOC)證實，主席巴赫（Thomas Bach）週日(21日)已經與中國大陸網球名將彭帥進行了30分鐘的視訊通話。彭帥感謝(IOC)關心她的健康，並指她現在平安無事，待在北京的家中，希望外界尊重她的隱私。

Peng Shuai: Chinese tennis star tells Olympic officials she is safe https://t.co/tMSEMFnRPa — BBC News (World) (@BBCWorld) November 21, 2021

根據美國有線電視新聞網CNN最新報導，陪同兩人進行視訊通話的是大陸前女子羽球運動員李玲蔚和運動員委員會主席艾瑪·特霍（Emma Terho）。

IOC發布聲明指出，彭帥在30分鐘視訊通話中感謝委員會對她健康的關注，並堅稱她安全且健康，住在北京的家中，但希望她的隱私在此時此刻獲得尊重，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因。不過，她將繼續參與她熱愛的網球運動。

艾瑪·特霍表示，「看到彭帥過得很好，我就放心了，這是我們最關心的問題」。她說「彭帥看起來很放鬆，她向彭帥提供了支持，並在她方便的時候隨時保持聯繫，彭帥顯然很感激」。

根據聲明，巴赫在通話尾聲邀請彭帥「在明年1月他抵達北京後共進晚餐，她欣然接受，雙方同意特霍和李玲蔚也將一同參與。」

彭帥日前指控大陸前副總理張高麗性侵後下落不明，國際間憂心她的安危，《環球時報》總編輯胡錫進釋出彭帥現身北京與友人餐敘影片後，環球電視網記者沈詩偉21日上午再度貼出影片，稱彭帥今上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式，長度約50秒，地點在北京國家網球中心。另外也還有彭帥和參賽小朋友的合照，時間應該就在21日上午。不過WTA女子職網總會依然對這幾段最新影片和照片不滿意，認為證據還是「不夠充分(insufficient)。他們只能知道彭帥目前沒事，無法確定她是否受到外部控制。與國際奧會主席視訊30分鐘，則是彭帥短期內第三度現身。