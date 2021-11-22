日本名演員吉田榮作與內山理名21日宣佈結婚，兩人交往已近4年，相差近13歲的兩人近來頻傳出好事將近，終於在21日一起赴區公所申請結婚，兩人聲明中表示將不舉行婚禮和婚宴。

而在日本依往例許多新人會選擇隔天11月22日取「1122」日文諧音的「好夫婦之日」結婚，不少人對吉田與內山為何卻在21日成婚，對此內山所屬經紀公司向日媒透露，選擇21日是因日本傳統曆法中的「一粒萬倍日」，藉稻穗的結成飽滿，象徵事物若由這天起始有好兆頭。

吉田榮作（左）與內山理名（中）曾一起演出警探推理劇。（取自TBS官網）

吉田在90年代是超人氣小生，還曾來台開唱，他在2017年與內山合演電視劇進而交往。前陣子他在Sony Music推出的黃金日劇百萬主題曲精選專輯90年代氛圍的CM中，穿上他當年招牌的白衫耍帥、捧玫瑰花束深情對鏡頭說「我會一直愛著你」，帥度爆表。（YouTube影片：https://www.youtube.com/watch?v=EvYWxhDpIE4）