韓國模特出身演員鄭好娟在Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》中一躍成名，散發火熱於野性氣質的她，在該劇演出「姜曉」一角爆紅。平時也因她時尚背景，讓她的穿著受相關媒體更加注視。

鄭好娟27歲、身高176公分，她2012年出道至今，早期因火紅長髮聞名，獨特東方氛圍獲世界關注。

IU曾在《加油！純信》平凡工作也沒著落。（中天娛樂台提供）

追蹤者數逼近

日媒《wowkorea.jp》日前報導，日前在她IG（@hoooooyeony）上發文「Had soooooo much fun with unnies」與po出她擔任品牌大使的照片，日媒指她大衣與裙的穿搭極為精簡而出色。她的IG在11月22日的台灣時間凌晨5點時，共引來2369萬IG追蹤者，盛讚她衣著「有個性、很酷」。

而卻無意中，一直保持追蹤人數最高紀錄的高人氣演員兼歌手IU，她同在11月22日台灣時間凌晨5時IG（@dlwlrma）有2370萬人追蹤者，與鄭好娟差距來到只勝1萬，是否有變化備受關切。