韓國模特出身演員鄭好娟在Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》中一躍成名，散發火熱於野性氣質的她，在該劇演出「姜曉」一角爆紅。平時也因她時尚背景，讓她的穿著受相關媒體更加注視。
鄭好娟27歲、身高176公分，她2012年出道至今，早期因火紅長髮聞名，獨特東方氛圍獲世界關注。
追蹤者數逼近
日媒《wowkorea.jp》日前報導，日前在她IG（@hoooooyeony）上發文「Had soooooo much fun with unnies」與po出她擔任品牌大使的照片，日媒指她大衣與裙的穿搭極為精簡而出色。她的IG在11月22日的台灣時間凌晨5點時，共引來2369萬IG追蹤者，盛讚她衣著「有個性、很酷」。
而卻無意中，一直保持追蹤人數最高紀錄的高人氣演員兼歌手IU，她同在11月22日台灣時間凌晨5時IG（@dlwlrma）有2370萬人追蹤者，與鄭好娟差距來到只勝1萬，是否有變化備受關切。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。