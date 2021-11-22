一波鋒面今通過台灣地區，北部、東部轉有雨，緊接著強冷空氣南下，氣溫暴跌，愈晚愈濕冷！明起轉乾冷，受「輻射冷卻」影響，北部低溫下探11度，一路冷到周四清晨，不排除入秋以來第二波「大陸冷氣團」再現。

今天是24節氣中的「小雪」，冷空氣相當應景，選在今天報到。受鋒面通過影響，迎風面地區今晨開始下雨，雨勢雖不大但體感偏冷；入夜後水氣增多、氣溫持續下滑，感覺更濕冷。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指冷空氣前緣今晨觸及北台灣，全日低溫將出現在夜間。

今各地氣溫：北部21度降至12度、中部14至27度、南部16至29度、東部14至27度。吳德榮提醒，今愈晚愈冷，民眾應注意添加衣物。今晚至明晨氣溫探底，北部驟降至12度；到了周三、周四清晨，新竹、苗栗一帶平地因「輻射冷卻」加乘，最低溫恐至11度。

若台北市出現14度低溫，這波冷空氣將升級為「大陸冷氣團」，今年入秋以來第二波。高山地區今、明兩天若水氣條件配合，也有機會再度下雪。