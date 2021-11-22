名人夫妻檔大S（徐熙媛）與汪小菲在6月才鬧出大S單方面宣布離婚，讓這段10年婚姻投下震撼彈，不過今（22日）則傳出，大S和汪小菲的10年夫妻情確定走到盡頭，大S在11月初正式向台北地方法院家事庭遞狀，訴請與汪小菲離婚，雙方將針對名下9億家產和一對子女日後相處模式進行調解，而雙方目前已有共識，將會在近日對外宣布離婚調解結果。

汪小菲6月初才因在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面宣布離婚，儘管汪小菲隨即發文道歉，但仍讓這段10年婚姻投下震撼彈，從此之後，夫妻在檯面上都沒有互動，也讓雙方婚姻關係引發各界關注，而汪小菲9月底來台時，他就曾針對婚變傳聞開腔說：「我們很好！」但之後卻在抖音刪光有關大S的內容，汪小菲把微博的自我介紹改成「小玥兒她爸」，也讓兩人的離婚傳言越鬧越大。

根據《鏡週刊》報導，知情人士指出，其實汪小菲9月底來台，應不是要幫10月6日出生的大S慶生，而是來談離婚，大S接著則在11月初告進法院，要訴請與汪小菲離婚，並隨即由法官進行調解，雙方針對大S名下6億餘元豪宅、汪小菲「S hotel」3.5億元資產等財產分配，一對子女日後相處模式進行調解，而雙方在法官主持下已有共識，近日即會對外宣布離婚調解結果。