一名蔣姓紙雕師昨(21日)清晨因不滿遭蔡姓超商店員勸導戴口罩，竟3進3出超商後持刀刺死對方，引發社會譁然。由於總統蔡英文臉書昨貼文談論在屏東內埔參與活動，未提及此案，引發許多網友灌爆留言，有人就說「總統，別國的人死了，甚至拜登的狗死了，您都還會po個文 ，我們國家人民死了，您連發個聲都沒有」、「社會安全網呢？」國民黨青年部副主任詹為元昨晚在臉書對此提出質疑，總統蔡英文面對重啟核四的公投說明會，結束不到一個晚上就發臉書批評黃士修。但面對超商店員被刺死，已經過了整整一天了，臉書卻隻字未提，「是不是想讓這事靜靜的過去？」

詹為元在臉書提到，勸人戴好口罩，最後卻被刺死，這事情活生生血淋淋的發生在台灣，地點是桃園的龜山，當初屏東挖眼案時，社會安全網討論的熱熱烈烈，才過不到兩個月，龜山超商店員卻被刺死。但他質疑，面對此憾事，已經過了整整一天了，總統臉書卻隻字未提，是不是想讓這事靜靜的過去？

詹為元更稱，行政院長蘇貞昌整天拿著指揮棒衝衝衝的宣傳公投反對案，但面對這社會安全網的破洞，從「衝衝衝」變成「龜龜龜」了，如果民進黨將現在反對公投四案的精力，拿去健全社會安全網，相信早就建置完成了；最後他也呼籲民進黨政府，暫停黨內公投宣講，全力補全社會安全網的漏洞。

對此有網友留言表示，「台灣怎麼了，現在都不能，多說一句、多看一眼」、「社會安全網破到乾脆不補了」、「執政當局每天只做一件事，反公投案」。