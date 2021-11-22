Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes' Commission, Emma Terho, and IOC Member in China, Li Lingwei, held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China.



Read here: https://t.co/qUmvaEtIHH pic.twitter.com/UoxtCeHS20 — Athlete365 (@Athlete365) November 21, 2021

大陸網球女將彭帥21日晚間與國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)視訊通話，時間約30分鐘，彭帥表示她很好，留在北京的家中。IOC在22日發布聲明，彭帥希望對外保留一些隱私，也會繼續參與網球，這暫時解除北京冬奧在明年的警報。不過《紐約時報》網球作家羅森柏格(Ben Rothenberg)仍然很不滿意，批評巴赫態度軟弱。

WTA女子職網總會這次在彭帥事件採取強硬路線，先是揚言將女網賽事撤出大陸，接著質疑電子郵件、生活照、公開影片這些證據，指定要與彭帥直接溝通來確定她未受外力控制。另一方面，國際奧會採取「安靜外交(quiet diplomacy）」，期間未對此事多加評論，遭受部分外界人士批評態度消極。

羅森柏格在推特嘲笑巴赫「軟弱又可悲」，他指出「彭帥在哪裡」這個行動從來就不只是關心彭帥的身體安危，還必須針對她在性侵指控之後疑似被消音的問題。

在這次彭帥的視訊通話，參與者有國際奧會的主席巴赫、選手委員會主席特霍(Emma Terho)、前女子羽球選手李玲蔚，但沒有WTA的人，也沒有提到性侵指控。總之國際奧會認為這次的視訊收到成果，特霍說：「看到彭帥很好我就放心了，這是我們最關心的事。」相較WTA，國際奧會的要求沒那麼多，他們還約好明年1月到北京與彭帥本人見面。