美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）21日下午的聖誕遊行變調，一台轎車高速衝撞遊行隊伍，據悉造成30人受傷。（圖／擷取自沃基夏市政府官方臉書直播影片）
美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）21日下午的聖誕遊行變調，一台轎車高速衝撞遊行隊伍，據悉造成30人受傷。（圖／擷取自沃基夏市政府官方臉書直播影片）

美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）昨（21）日下午舉行聖誕遊行，不過據報導，活動進行到一半時竟傳出好幾發槍聲，一台轎車更高速衝撞遊行隊伍，據悉造成2人死亡、30人受傷。

綜合美媒CBS 58、英國《每日郵報》（Daily Mail）、俄羅斯衛星通訊社報導，沃基夏21日下午4時舉行聖誕遊行，根據當地政府的直播畫面，遊行活動進行到一半時，一輛紅色SUV突然高速衝進遊行隊伍，當地官員透露，衝撞至少造成2人死亡；另據《每日郵報》報導，至少30人受傷，其中好幾人為年長女性。

另外據傳現場也有傳出多發槍聲，不過尚未獲得證實。

警方目前已經疏散遊行人潮，並且證實已經逮捕一名嫌疑人，不過據信可能有另外2嫌在逃。

當地政府將這起事件定調為「大規模傷亡事件」，部份傷患被送到其他地區的醫院。

根據報導及目擊者描述，轎車衝撞人群時現場尖叫聲及哭聲四起，地上也躺了數十人。

警方目前已經封鎖現場。

文章來源：Several hurt after SUV drives through Waukesha Holiday Parade route
文章來源：Multiple Injuries Reported in Wisconsin After Car Plows Through Christmas Parade
文章來源：EXCLUSIVE: 'At least 30 people are injured' after red Ford SUV plows into families watching Wisconsin Christmas parade at high speed: Reports of shots fired and police chase after vehicle sped off

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