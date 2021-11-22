This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.



You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I — Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021

美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）21日下午的聖誕遊行變調，一台轎車高速衝撞遊行隊伍，據悉造成30人受傷。（圖／擷取自沃基夏市政府官方臉書直播影片）

美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）昨（21）日下午舉行聖誕遊行，不過據報導，活動進行到一半時竟傳出好幾發槍聲，一台轎車更高速衝撞遊行隊伍，據悉造成2人死亡、30人受傷。

Warning that this is terrifying, but the city of Waukesha was streaming the parade. You see a vehicle go flying through the marching band at 20:42. https://t.co/IwrZ0lXLfk @nbc15_madison @WKOW @WISCTV_News3 — Jessica Arp (@newsbyjessica) November 21, 2021

綜合美媒CBS 58、英國《每日郵報》（Daily Mail）、俄羅斯衛星通訊社報導，沃基夏21日下午4時舉行聖誕遊行，根據當地政府的直播畫面，遊行活動進行到一半時，一輛紅色SUV突然高速衝進遊行隊伍，當地官員透露，衝撞至少造成2人死亡；另據《每日郵報》報導，至少30人受傷，其中好幾人為年長女性。

A car just plowed through a crowd at a Christmas parade in Waukesha, WI.



As many as 30 people people are reportedly injured.



Prayers up 🙏🏻



pic.twitter.com/lTEpo6nFZ7 — Benny (@bennyjohnson) November 21, 2021

另外據傳現場也有傳出多發槍聲，不過尚未獲得證實。

#BREAKING: Multiple injuries reported after a red SUV plows through a Christmas parade firing shots in Waukesha, WI. https://t.co/r1SDPPL7lw — Emily Finn (@EmilyRoseFinn) November 21, 2021

警方目前已經疏散遊行人潮，並且證實已經逮捕一名嫌疑人，不過據信可能有另外2嫌在逃。

當地政府將這起事件定調為「大規模傷亡事件」，部份傷患被送到其他地區的醫院。

根據報導及目擊者描述，轎車衝撞人群時現場尖叫聲及哭聲四起，地上也躺了數十人。

警方目前已經封鎖現場。