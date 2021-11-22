歐洲爆發新一波疫情，世界衛生組織（WHO）提出警告，歐陸明年3月前恐怕增加50萬人因新冠肺炎死亡。胸腔內科暨重症醫師黃軒憂心「今日歐洲、明日亞洲」，他認為歐洲再度淪陷有4大原因，即使他們疫苗覆蓋率已過半，每日確診人數卻持續刷新紀錄。

「歐洲的疫苗接種率，在過去幾個月變慢了」，黃軒臉書PO文，直指歐洲疫苗打太慢又不普及，這問題以東歐最嚴重、俄羅斯也很低。偏偏各國政府緊縮防疫政策時，招致民眾反彈，奧地利、荷蘭均有大批民眾上街抗議；上個周末，義大利、丹麥、克羅埃西亞、斯洛伐克等國，也出現示威遊行。

WHO警告，若未能採取緊急措施，歐洲在明年3月前，死於新冠肺炎的人數恐再增加50萬。（新華社）

另外，防疫措施鬆綁太快！黃軒舉例，英國政府無視新增病例數攀升，仍宣布英格蘭解封，「其實最開心的是病毒本身，因解封後人群聚集，病毒更容易擴散」。

還有更具傳染力的Delta變種病毒肆虐，威力已把當初的Alpha甩在後頭；加上突破性感染增加，代表更多人完整接種兩劑疫苗仍確診，都是歐洲疫情捲土重來的原因。

黃軒引用來自美國休士頓的一項研究，發現約17%的Delta感染病例，發生在已接種疫苗的人群中，此突破性感染率幾乎是其它變種病毒的3倍。看到歐洲這樣的例子，我們能掉以輕心嗎？