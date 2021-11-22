位於彰濱工業區的台灣首座離岸風電併網基地「彰一開閉所」21日正式啟用，行政院長蘇貞昌出席啟用典禮時表示，彰一開閉所提前半年完工啟用，不僅能讓離岸風電併網發電、落實能源轉型政策，也讓努力配合參與的地方政府獲得回饋收穫。

蘇貞昌指出，為提升台灣空氣品質並讓地球得以永續，發電方式應朝更有效率、更乾淨清潔方向邁進。台灣擁有良好的日照環境，在上天賜予發展風力發電的自然環境優勢、配合現今技術的成熟發展，使彰化縣成為全球數一數二的風力發電場。

蘇貞昌感謝台電所有工作同仁及協力廠商的付出奉獻，以及彰化縣政府的配合與在地立法委員支持，使彰一開閉所能提前完工啟用。他強調，工程提前完成不僅能讓離岸風電併網發電，落實能源轉型政策，也讓努力配合參與的地方政府能獲得回饋收穫。

蘇貞昌指出，電場未來順利運轉後，綠電開發商將提供彰化3年共3.3億元回饋金，進而支持彰化沿海6鄉鎮約1.67萬名學童3年營養午餐經費，彰化縣府每年預估還能獲得3億元的風場租金回饋金，對彰化縣財政大有助益。

蘇貞昌表示，彰一開閉所提前半年完工，工程人員節省不少經費，除了已請經濟部及台電公司依據同仁辛勞程度、給予最高5日的帶薪連假獎勵外，也要讓同仁帶家人來此地看看，明瞭工作所需承擔責任、付出辛勞以及實現價值，獲得家人的理解及支持。

蘇貞昌指出，政府為勞工及軍公教調薪，盼能藉此鼓勵民間企業一同跟進，讓經濟成果與全民分享，希望營造公司能審慎評估員工獎勵方案。經濟部及台電除應秉持快賞快罰、賞罰分明原則外，亦須持續加速推動風力及太陽光電等綠能發電發展，以達成能源轉型目標。