中租-KY(5871)旗下中租能源攜手策略合作夥伴力暘能源，於屏東縣佳冬鄉打造的南台灣最大分散式太陽能電廠已正式啟用，預計年底前將完成97MW（百萬瓦）、其餘至明年3月完工，屆時總發電量將達99 MW。

行政院副院長沈榮津20日前往巡訪時表示，政府因應國際綠能趨勢，已全力盤點可發展綠能區域、並改善加速申請流程，加上民間單位投入資源共同參與，將有助達成政策規畫、使2025年太陽能發電達20億瓦（GW）目標。

中租自2010年推動節能服務融資，2012年陸續開展綠能融資和能源管理顧問服務，2015年成立中租能源，持續自建與收購太陽能電廠。目前旗下共有永唐、中租能源開發、中租電力科技等3家子公司，負責經營太陽能相關業務，均隸屬於控股旗下的中租迪和。

而屏東縣政府針對東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮的嚴重地層下陷地區，2019年起邀請支持綠能發展的民眾與期望活化土地的地主，納入縣級專區電廠開發計畫。中租能源對此攜手力暘能源響應綠能政策、協助活化地層下陷土地。

此次座位於佳冬鄉的分散式太陽能電廠，考量氣候變遷而加強防震與防風技術，鑒於區域涵蓋範圍分散、增加施工成本與提升電網技術設備等因素，預計今年底前將完成97MW、其餘至明年3月完工，屆時總發電量將達99MW。

中租能源資深副總經理謝明宏表示，中租從屋頂型電廠逐步發展至小型地面、大型地面，截至1日太陽能總案廠數2541座、裝置容量達830MW，未來將持續尋找發展機會、積極擴大綠能事業，以每年太陽能電廠家數、裝置容量雙位數成長為目標。

中租能源目前實收資本額5000萬元，據中租財報揭露，中租能源2020年營收10億元、年增18.03％，稅後淨利6.45億元、年增18.02％，每股盈餘（EPS）129.12元。2021年前三季稅後淨利4.12億元、年減28.5％，每股盈餘82.6元。