洲際酒店集團（IHG）直營的高雄洲際酒店將於今（22）日正式開幕迎賓，時程較原定12月提前，為集團全台第11處、高雄第3處據點，亦為洲際酒店品牌睽違近19年半後重返台灣市場。據了解，受惠國旅需求暢旺，酒店12月平均住房率已達7成、假日幾近滿房。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，酒店目前每晚平均房價落於6000～7000元間，僅低於晶英國際行館，未來客群希望國內及國際旅客各半，以設備及服務優勢贏得目標客群青睞，與既有高雄五星級飯店業者共同把市場做大。

高雄洲際酒店位於高雄亞洲新灣區的「遠雄THE ONE」1～16樓，為遠雄集團委託IHG以奢華酒店品牌「洲際酒店」（InterContinental）經營。由於台北華國飯店1997～2002年曾委託IHG以「台北華國洲際飯店」經營，此次為該品牌睽違近19年半後重返台灣市場。

IHG看好高雄將轉型5G AIoT智慧城市的經濟發展潛能，將高雄洲際酒店定位為創新的智慧型奢華酒店。酒店規畫253間客房及套房，客房平均14坪、套房平均18坪起，含2客早餐的每晚房價預計6800元起。

此外，高雄洲際酒店亦設有游泳池、健身房等設施服務，餐飲方面規畫大廳酒吧、全日餐廳、中式及日式餐廳、無菜單主廚餐桌、特色主題酒吧、烘焙坊、宴會廳，共設置5間全新餐廳、酒吧及2層宴會及會議空間，入住行政樓層可享用洲際行政俱樂部禮遇。

高雄洲際酒店21日舉行開幕剪綵儀式，首度公開由設計團隊DKBK出來文化、金鐘獎最佳聲音設計獎得主林耿農、硬體協力電搖擺唱片工作室攜手打造，作為酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置，並攜手看見．齊柏林基金會關懷本地文化，支持影像創作人才培育。

高雄洲際酒店開幕前，便透過「試住員招募活動」深入洞悉賓客實際需求，在社群引發廣大迴響。總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）對此特別表達感謝，並表示將持續聆聽賓客回饋、優化服務升級，真正在高雄重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力。

高雄洲際酒店指出，目前餐飲方面已有全日餐廳「SEEDS 大地」、中餐廳「湛露」、大廳酒吧「BL.T33」、烘焙坊「Delicatesse」開幕，預計明年首季將陸續推出日料餐廳、主廚餐桌、南洋料理主題餐廳等豐富選項，嚴選本地有機食材，提供賓客新鮮健康的珍味美饌。

IHG近年在台積極拓展版圖，去年在疫情衝擊下，仍分別在1月、2月及11月接續開出台北大直英迪格、嘉義智選假日、高雄愛河智選假日酒店等3處據點。隨著高雄洲際酒店開幕，集團尚有台中勤美洲際、阿里山英迪格、新北樹林智選假日酒店等3處據點籌備中。