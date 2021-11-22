一名男網友透露自己是文組，大學畢業後就北漂到台北工作，實領月薪2萬5千元，但扣房租等雜七雜八等費用，即使省吃儉用，每個月卻僅剩6800元，令他十分苦惱，文組人如何翻轉人生？豈知一票網友認為這樣的薪資，還不如回家鄉找工作。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，大學念文組，畢業後就北漂到台北工作，目前從事出版業，薪水扣完勞健保實領為2萬5千元，需繳納房租7千元、摩托車油錢及保養500元、水電天然氣1000元、手機費188元、學貸2000元、保險費1000元，及其他雜項大約500元等。

原PO說，一個月的伙食費抓6000元，平日中午只花50元吃飯，晚上有時花150元吃飯，有時候只靠喝水填飽肚子；假日幾乎只吃一餐，偶爾才會和朋友聚餐吃好料，沒有喝手搖飲的習慣，為了省錢他不敢交女友、不敢養貓，一個月下來只剩下6800元，由於下班後常常感到筋疲力盡，因此沒有做外送的打算，「靠6800元怎麼投資理財？文組人生該如何翻轉？」

貼文曝光後，網友紛紛急勸他回家鄉，「這薪水還是住家裡，附近找工作吧」、「只有25K我自己是不會先選北部耶」、「25K 建議離開雙北或住家裡」、「25K在北部我不知道你哪來的財可以理」、「沒有35至40K以上，真的不要到雙北租屋，薪資房租扣掉，比在家鄉工作還低的話，真的不必做」。