大S（徐熙媛）與汪小菲爆離婚，傳出大S在本月初正式向台北地方法院家事庭遞狀，訴請與汪小菲離婚，其實大S與汪小菲近期婚變傳聞就鬧不停，汪小菲在5日還突然改微博名稱，說他本名其實是「汪少菲」，引發外界熱議，而汪小菲改名的這一天，傳出原來就是大S正式向台北地方法院訴請離婚、汪小菲接獲通知的日子。

汪小菲6月初才因在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面宣布離婚，儘管汪小菲隨即發文道歉，兩人看似和好，但雙方之後在檯面上卻都沒互動，汪小菲9月底來台時，儘管他針對婚變傳聞開腔說：「我們很好！」但之後卻在抖音刪光有關大S的內容，汪小菲把微博的自我介紹改成「小玥兒她爸」，他還大動作正名，稱自己不叫汪小菲「我叫汪少菲，這是我的本名」。

事實上，汪小菲過去就曾在節目上提過本名「汪少菲」的事，在辦身分證時對方聽錯誤寫成小菲，他就陰錯陽差成了「汪小菲」，大S也知道這件事，並表示她覺得汪小菲好聽多了，如今王小菲在微博改掉大S覺得好聽的名字，根據《鏡週刊》報導，傳出王小菲正名的這一天，就是大S正式向台北地方法院訴請離婚、王小菲接獲通知的日子。

知情人士指出，大S與汪小菲已針對離婚協議內容達成共識，由於汪小菲是大陸籍，他在台灣開的「S hotel」屬於中資投資企業，相關文件還要兩官方文書認證，若兩人確定要離婚，法院會寄一份筆錄到戶政事務所，雙方只要各自透過網路申辦，就可以辦妥離婚手續。至於財產分配，也可以在法院介入下直接在一審法院進行交割。