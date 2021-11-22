一名柯姓男子2020年2月結識一名未滿16歲的小女友，兩人事後成為男女朋友，未料兩人竟忍不住偷嚐禁果，偷偷在少女父親房間內上演床戰戲碼，卻遭到少女父親當場抓包，一怒之下報警提告，但事後少女卻發現懷孕，不得已進行流產手術，柯男一審遭判6個月，但檢察官不服上訴，認為判決過輕，台南高分院審理後，認為雙方並未違反意願，且達成和解，一審判決妥適，但因柯男未依約付和解金，維持柯男6個月徒刑，但不准緩刑，仍可上訴。

根據判決書記載，柯南與未滿16歲的小女友，於109年2月14日開始交往，但柯明明知道A女為14歲以上、未滿16歲之女子，性觀念未臻健全成熟，並無完全之性自主及判斷能力，於109年8月某日，在A女之父親住處房間內發生性關係。遭到A女父親當發現後報警。

二審法官審酌，柯男知悉A女為14歲以上、未滿16歲之人，性自主及判斷能力均未臻成熟，為保護青少年使其健全成長，即使經過其同意，仍不得與其發生性行為，雖然未違反A女意願下，但仍影響A女之身心健康與人格發展。

法官認為，柯男犯行並無任何強暴、脅迫等等違反A女意願之手段，但事後造成A女懷孕，又實施流產手術，且柯男未能與A女及父母成立和解，因此一審判刑6個月。

經檢察官上訴，檢察官上訴女方懷孕實施流產手術，身心受創嚴重，而柯男一職未能與甲女及其父母成立和解或調解，犯後態度不佳，一審判決僅處有期徒刑6月過於輕微。

但在二審時，柯男與少女、家長達成和解，柯同意分期給付少女與少女母親30萬元，但因柯男並未按時給付第1期款項給對方，因此不同意給柯男緩刑。二審因此判柯男6個月徒刑。