超商大夜是不是最爛的夜班工作？店長認了：工作太繁瑣請的人都做不久。(報系資料照/蔡依珍攝)

PTT網友分享超商總公司內部信，下令「大夜不再提醒戴口罩」。（翻攝PTT網頁）

蔣姓紙藝師21日清晨進入桃園龜山一間超商，因未戴口罩被勸導，竟3進3出店內持刀刺死蔡姓店員，震驚全台。上個月才剛發生台中超商男店員勸戴口罩，遭打斷6根肋骨腦震盪，如今又發生店員勸戴口罩遭刺死，網路流傳一份超商總公司內部信，下令大夜同仁不再強制宣導與提醒顧客配戴口罩，對此，網友憤怒表示，這是「政府無能，人民自救」。

有網友在PTT八卦版以「便利商店自救中」為標題發文，貼出一張電子郵件截圖，該封郵件主旨為「防疫作業顧客未戴口罩提醒作業調整」，表示針對近期陸續發生大夜同仁因顧客未配戴口罩問題，遭受不當暴力攻擊及傷害，再次提醒同仁以自身安全為最優先，表示「即日起大夜同仁，對於顧客未配戴口罩入店，將不再強制進行宣導與提醒」。

因該封郵件提到OPEN Channel影音，因此網友推測應是統一超商內部通知信件。對此，眾多鄉民憤慨回應：「政府無能 人民自救」、「有夠爛又沒擔當的政府 都要人民自己想」、「政府無能 你各位自立自強啊」、「政府根本沒給予協助 只能棄守」、「推，政府不管，人民不用冒生命危險配合」、「政策隨你政府開 然後負責的都是老百姓」、「政府胡搞瞎搞民眾力圖自保」、「政府有夠廢 還要企業自訂細則」、「應該都別管 白天的也別管」。