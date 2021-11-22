在泰國、馬來西亞、印尼等多個東南亞國家陸續重啟國門之際，各自雖試圖振興早被新冠病毒打得奄奄一息的觀光產業，不過目前看起來卻效果不彰，因大部分外籍觀光客，還是未能立馬回流至疫前般水準。

這些東協國家新冠疫情似乎已趨緩，日常生活也正在回歸正常中。為滿足各國客戶如雪片般飛來的訂單所需，分散在區域內各地不同代工廠都在緊鑼密鼓趕工中。不過，東南亞賴以為生的主要產業，大部分還是以旅遊觀光業為主。

雖然東協內成員陸續開放外籍觀光客來遊玩，但由於中央作業速度偏慢，才使得目前尚未看到昔日年底傳統度假盛況。對過去一年多，受傷很深的東南亞旅遊業來說，因疫情要封閉時很快，但現在重新開放卻需要時間。因為，這是分階段來處理的。

全球觀光產業鏈都差不多，基本上都是由各家航空公司、國際機場、酒店餐飲、會議中心、博弈場所、甚至金融機構等不同企業體所共組的。當今疫情尚存下，有時即使民間單位達成共識，但各自所屬的中央政府基於不同考量下，也不會馬上就大開國門。

不過，為了求生存，有些東南亞國家早已鋌而走險，搶先讓外籍觀光客入境。

以泰國來說，率先在11月1日時，幾乎所有門戶都對外大開。因為對這個東南亞第二大經濟體來說，疫前2019年時，旅遊業對整體經濟貢獻度高達近兩成。也就是在過去鎖國這一年多，泰國有約五分之一家庭是沒有工作而陷入生活困境的。

因此，不難看出為何泰國對大開邊境如此積極。事實上，根據TRIP Tracker資料庫數據，預估到2021年底，泰國國際旅客回流率僅達疫前的4.9%。

同時，就外國觀光客回歸方面，新加坡比泰國要好一點為6.3%。但對馬來西亞來說，即使已開放度假勝地蘭卡威，以及與新加坡之間有嚴格規範的旅行共識，估計到11月底，馬來西亞卻僅小增1.9%，

再回來看泰國，之前當地政府曾表示，開放邊境前要達到七成新冠疫苗接種率，無奈計劃趕不上變化，目前完整施打率大概五成五。為了全國生計下，泰國立馬改弦易轍先開放國門再說。說穿了，泰國若不搶先在其它東協國家前廣接海外觀光客，那麼旅遊生意可能都將被鄰居給搶走。

事實上，東南亞要看到有那麼多觀光客全面造訪盛況，最快可能還要等到2022年，晚一點甚至2023年。不過，位於歐洲的奧地利，當今因疫情急劇升溫，計畫在22日全面鎖國。新冠病毒再度反噬下，東南亞各國的觀光產業重新開放後，是否有預想中的經濟貢獻度，現在一切都還是未知數。