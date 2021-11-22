小編今天(22日)精選5件不可不知的國內外財經大事。為避免借款人假借名義申貸，將資金流入非原核貸用途，財政部將採六大精進措施，從強化貸前徵信、強化審核貸款資金實際用途、審慎承作不動產放款業務等三面向著手，除了打炒房外，也避免「禿鷹」借錢打擊上市公司。

【1】財部出手 強化授信控管

財政部出手打擊股市禿鷹及炒房客！針對銀行及融資公司經常淪為股市禿鷹或是房市投資客借錢放空股市或是炒房的重要管道，財政部決從公股行庫下手，嚴控銀行資金成為有心人士的籌資管道。

【2】2023年要打造出最強處理器 英特爾3奈米 傳台積代工

處理器大廠英特爾加快IDM 2.0策略進程，明、後兩年將擴大晶片塊（tiles）委由晶圓代工龍頭台積電代工生產。據業界消息指出，英特爾明年底前將釋出3奈米繪圖晶片塊（GPU tile）委由台積電代工，並採用先進封裝整合自行生產的運算晶片塊（compute tile），於2023年打造出最強中央處理器（CPU）Meteor Lake。

【3】三星明年擴大採購面板 雙虎樂

受到供應鏈缺料衝擊，三星電子下修了今年電視出貨目標至4,400萬台，下修幅度高達13.64％。不過為了確保2022年出貨，三星明年面板採購更為積極，整體採購目標高達5,300萬片。市調機構Omdia表示，為了降低對於中國面板廠的依賴，三星對於面板雙虎採購數量超過1,000萬片，另外也會增加供應商，擴大對夏普和LGD採購，並且增加OLED TV產品線。

【4】市場看法太過悲觀 群聯潘健成：快閃記憶體需求 看不到天花板

NAND Flash控制IC廠群聯執行長潘健成指出，市場對於快閃記憶體需求走跌態勢太過悲觀，從當前來看，2022年快閃記憶體整體市場容量需求將會再成長1.5～1.8倍，預期群聯最快2022年上半年庫存將會不足以因應市場需求，未來針對5G、電動車等新興應用，快閃記憶體容量需求將看不到天花板。

【5】塞港誰之過？真的聯合控制艙位嗎？ 美國查全球航商壟斷 業界跳腳

繼調查高運價之後，美國聯邦海事委員會（FMC）將挑戰全球航商三大聯盟壟斷局面，預定12月開會討論。此舉引發業界熱議，因為據航運諮詢機構Vespucci Maritime資料，2021年跨太平洋航線價量齊揚，吸引非聯盟航商投入已搶走三成市占，亦即三大聯盟市占從過去逾九成降至七成，航商競爭激烈，缺乏競爭顯然非造成美國塞港缺艙原因。