群電(6412)深耕NB、桌機、伺服器/雲端應用、智慧家庭/AIOT等產品有成，今年合併營收可望挑戰400億元，由於公司經營績效亮眼，群電總經理曾國華獲頒社團法人中國工業工程學會110年度「工業工程獎章-產業貢獻類」獎項。

群光電能為全球第三大電源廠，在NB、桌機、伺服器/雲端應用、智慧家庭/AIOT產品、衛星通訊產品、消費性產品等電源產品提供一站式解決方案，目前在全球擁有1萬3千多名員工，自2009年到2020年營收年複合成長率達7.2%。

受惠於傳統旺季效應，市場需求旺盛，加上公司持續優化產品組合的接單策略奏效，群電第3季合併營收為101.3億元，季增5.2％，年增4.9％，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為18.2％，季增0.2個百分點，年減2.2個百分點，營業淨利為9.31億元，季增10.5％，年減7.5％，營業淨利率達9.2％，季增0.5個百分點，年減1.2個百分點，淨利率達8.1％，季增1.2個百分點，年增0.5個百分點，與上季相比「三率三升」，單季稅後盈餘為8.2億元，季增24.3％，年增11.9％，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.09元；累計前3季營業毛利與營業淨利分別為52.23億元和25.46億元，年成長分別為9.4％和17.8％，稅後盈餘為20.59億元，年成長32.4％，每股盈餘為5.26元，年增30.8％。

中國工業工程學會乃工業工程界極負盛名的專業團體，工業工程獎章分「學術貢獻」、「產業貢獻」及「服務貢獻」3類，每類獲獎至多2名，於每年年會時頒發。其中「產業貢獻類」獎項旨在表彰對產業應用具卓越貢獻者。

曾國華於1979年台北工專工業工程科畢業，2004年台北科技大學(北科大)工業工程與管理學研究所畢業，專精於工業工程與管理領域，於電源供應器產業有40多年的全方位經驗，深諳製造、產品設計、以及供應鏈管理等各部門之運作與管理，實務經驗深厚。曾總經理於2008年1月加入群光電能後，不斷致力於建構公司核心競爭力，尤其推動電源供應器關鍵零組件垂直整合以及磁性元件變壓器自動化無人工廠有成，為公司的品質與成本競爭力奠定基礎，其加入群電後，在短短一年內帶領公司由虧轉盈，領導公司本業獲利於過去13年成長近17倍，2015年帶領公司衝刺NB電源市佔率至世界第一，2019年更進一步領導群光電能成為全球第三大電源公司。

根據天下雜誌台灣2000大企業排名，群光電能2020年營收排名第105名，在過去7年中進步26名，法人預估，群電今年營收可望挑戰400億，2021排名有機會更上一層樓。

曾國華憑藉其在工業工程技術的專業與積累，帶領公司團隊長期投入電源技術及製程優化，並積極推動企業社會責任，在環境永續、社會關懷與人才培育上均持續付出並有顯著貢獻，獲頒社團法人中國工業工程學會110年度「工業工程獎章-產業貢獻類」獎項。

曾國華表示，得獎對他而言是極大肯定，也非常感謝母校的栽培。北科大具備非常專業的師資及豐沛的產業資源，曾總經理也希望能藉由推動與北科大的產學合作，惠及台灣更多優秀人才；群電2014年與北科大共同成立「群光-北科研發中心」，與電力電子學術界知名的賴炎生教授等多位專業師資配合進行雲端、5G等相關長期研究，每年也資助500萬元研究經費，亦提供優秀同學獎學金及實習機會，自2014年起，累計已挹注數千萬元以上資金；也期望透過業界與學界的共同努力，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，提升台灣人才的國際競爭力。

除穩定領導企業創造獲利，曾國華熱心公益，不僅常以個人名義進行捐贈，也帶領公司同仁默默參與各項公益活動，更帶領群光電能致力實踐企業社會責任；群電10月獲頒UL 2799廢棄物零掩埋白金認證，即彰顯群光電能長期致力於廢棄物減量及管理的努力與堅持。群光電能的蘇州新廠區，於今年第一季正式營運，廠區從設計到建造，均選用高效率的節能技術及設備，公司並透過自行開發的「IWA智慧建築整合管理平台」，偵測並整合廠區的管理資訊，協助廠區達到智慧化、能源管理及減碳的永續管理目標，根據公司估計，蘇州新廠每年的溫室氣體排放量，相較於既有的舊廠區可顯著減量1/3左右。