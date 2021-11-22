資深媒體人彭文正因蔡英文總統論文門案遭檢方以加重誹謗罪起訴，之後更因為滯留美國沒有出庭，成為通緝犯。TVBS台某政論節目20日原本要連線彭文正卻臨時喊卡，引發外界議論。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，很有可能是因為彭文正是通緝犯的身份所以才喊卡；《美麗島電子報》董事長吳子嘉只覺得整件事情很荒謬。

吳子嘉21日在網路節目「董事長開講」上表示，彭文正被通緝就被通緝，他覺得比較荒謬的是，政論節目「新聞大白話」在跟彭文正在連線時候，突然間把彭切斷，這是不是TVBS有自我審查的機制。

這時，同台的徐巧芯插話表示，「沒有」，因為自己以前曾經上過那個節目，就曾經有跟彭文正連線過，在彭文正遭通緝之前，是可以連線的，所以自己猜想，節目中斷和彭文正連線，可能是一開始不知道，等到有人去通知說，通緝犯不能連線，才趕快馬上切斷。

彭文正原本預計台灣時間20日下午和「新聞大白話」進行連線，下午2點多，在準備進節目現場前的空檔，可以看到彭文正在與現場來賓與代班主持人王尚智聊天，同時王尚智也一邊和副控人員進行溝通。不過，原本正在跟現場來賓聊天的彭文正聲音突然斷掉了，節目來賓資深媒體人毛家慶看著王尚智，王尚智小聲的說出最新消息，指因為彭是通緝犯不能連線，毛嘉慶忍不住直言，「有這種事？天哪，其實還是可以吧？還沒有被定罪」。