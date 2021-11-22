苗栗縣警局在山區執行救援賽鴿及拆除網具專案。（苗栗縣警局提供／羅浚濱苗栗傳真）

苗栗縣警察局刑事警察大隊5月接獲情資， 稱以胡姓男子為首的網鴿及販毒集團，長期佔據中部山區網鴿勒贖及販毒牟取暴利，經調查確認胡男涉嫌重大，報請苗栗地檢署檢指揮偵辦，日前收網一舉逮獲胡男等15名嫌犯。

警方指出，胡男為首的犯罪集團成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等分工細密，具組織性及專業分工，分別在苗栗縣各山區架設大型鳥網，俟賽鴿中網後，再以賽鴿腳環上的電話恐嚇被害人，將贖款匯入指定人頭帳戶。

警方成立專案小組經長期跟監及蒐證，19日統合50名警方兵分多路，分持拘票、搜索票在苗栗縣大湖鄉、苗栗市及後龍鎮等地區同步執行搜索及拘提行動。

警方逮獲主嫌胡及共犯共計15人到案，查扣涉嫌網鴿證物鳥網、彩帶、鋸子、鐮刀、蜂鳴器、望遠鏡、繩子、無線電、彈弓、鉛彈丸、毒品有吸食器及安非他命0.7公克等證物。全案依刑法恐嚇取財、竊盜及毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局表示，各縣市賽鴿協會每季均在各地舉辦大型競賽，高額競賽獎金，驅使鴿主競相投入訓練，讓網鴿勒贖集團有機可趁，在各地山區、河床大量架設細目鳥網，攔截訓練賽鴿，藉以勒索鴿主交付小額贖款，鴿主因畏懼賽鴿被害無法參賽，將喪失贏取高額獎金機會，大多配合付款取回賽鴿。

警方針對以往曾通報非法網鴿山區，分析研判網鴿熱點，結合各民間團體提供線索鏟除不法，執行救援賽鴿及拆除網具專案，期整合各界力量有效打擊非法網鴿行為。

苗栗縣警方今年迄今已規畫逾百次防制勤務，結合空拍機至山區熱點蒐尋及砍網，掃除鴿網累計195具、救援保育類鳥類15隻及賽鴿278隻，均已擇定適當處所放飛，將持續掃蕩網鴿犯罪，以防制不法情事發生。