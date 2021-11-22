最後身影曝光！超商店員勸客戴口罩慘遭刺死 父心碎：為何上個班就丟了命？／行凶紙雕家辯過程「全都忘了」｜中時新聞網

犯案現場地上血跡斑斑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蔣姓紙藝師21日清晨不滿遭蔡姓超商店員勸導戴口罩，3進3出後持刀刺死蔡姓超商店員，辯有精神疾病，不知怎麼刺的、也不知刺哪裡。桃院法官審酌，根據長庚醫院診斷書，蔡男因「心臟穿刺傷」而亡，蔣男涉犯殺人重罪有逃亡之虞，且情緒控管不佳有再犯之虞，21日深夜裁定裁定收押，但未禁見。

21日救護人員趕到案發現場時，發現蔡男左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院仍傷重不治。

蔣男在庭訊時不否認持刀刺殺蔡姓超商店員，但辯稱罹患精神疾病，長期在身心科看診並服用精神科藥物，案發當時記憶片段，只有零碎扭打、廝殺的印象；只記得有刺被害人，但不知道是怎麼刺的，也不知道往被害人身體那個部位刺等語。

桃園地院法官審酌，根據長庚紀念醫院診斷證明書，蔡男是因心臟穿刺傷而於21日上午7時18分宣告死亡，加上證人證述、警員出具的職務報告、現場監視器錄影畫面、檢察官勘驗筆錄以及現場採證紀錄表等，足認蔣男涉犯最輕本刑為10年以上的殺人罪嫌疑重大。

法官考量重罪常伴隨逃亡可能性，且蔣男自承有精神上疾病，情緒控管不佳，僅因與超商店員細故即持刀殺人，且於犯案後忘記殺人原因，有事實足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要，裁定收押，但未禁見。

★精神疾病請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995