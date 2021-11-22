桃園龜山一家超商蔡姓店員，昨(21日)凌晨因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，引發社會震驚。總統蔡英文昨(21日)臉書貼文並未談論此事，反而貼出到屏東參加活動照片，引爆網友怒火，不少人都留言「社會安全網在哪？」「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」。資深媒體人趙少康也在該篇貼文回應，請總統勇敢正視社會安全網補不好、物價飛漲民生痛苦的事實，「不要只會剪綵、放煙火、操弄抗中保台玩政治」。
桃園市龜山區一名蔡姓店員21日凌晨4時許規勸蔣姓男子戴口罩，未料蔣男心生不滿，去而復返，持刀猛刺店員左胸3刀，店員踉蹌逃出店外，隨即倒臥血泊，經緊急送醫，仍傷重不治。
而總統蔡英文的臉書昨天的臉書貼文，是到屏東內埔參與「六堆300紀念大會」，引爆網友怒火，不少人都湧入留言痛批，「快去補破網吧」、「你的破網是要補了沒？」「所以超商殺人有打算處理嗎」、「奇怪欸!總統妳到底重不重視社會治安」、「可以關心一下治安嘛？真的很扯欸」。
趙少康昨晚10時許現身留言回應，「請總統勇敢正視社會安全網補不好、物價飛漲民生痛苦的事實，不要只會剪綵、放煙火、操弄抗中保台玩政治。面對台灣成為『四劑帝國』、社會治安敗壞、藻礁被毀、食安不保、電不夠用，妳還持續沉默。有一個背離民意、不知民間疾苦的總統，真是台灣人的大不幸。」
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