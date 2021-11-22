疫情指揮中心上周宣布開放疫苗混打。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，近來看到不少人推薦AZ混打莫德納，但一般人施打兩劑AZ的保護力已經很足夠，不須承擔最高、最嚴重風險，若真的想混打，可以考慮AZ混打輝瑞／BNT，副作用比莫德納小一些，但還是比AZ高。

陳昶宇昨（21）日於個人臉書粉專分析，若有機會再選一次，「我還是不會想要AZ混打莫德納」。他以自己30多歲舉例，染疫後重症的機率本來就不高，所以兩劑AZ的保護力就很夠了，根本不需要再去混打莫德納吃全餐，承擔嚴重副作用的風險。真的要疫苗混打，他則建議選BNT，因BNT第二劑風險比莫德納小一些，但與AZ相比還是高出不少。

在網路上也看到有人在鼓吹，混打只推薦AZ+莫德納，陳昶宇認為，如果是針對40歲以上族群，「我其實也沒什麼意見」，因為不同年齡層的施打策略本來就不能一概而論，但中壯年族群的染疫重症風險也不高，且AZ第一劑副作用已經很強，好不容易打完，確定沒有血栓等嚴重副作用，現在又要打莫德納第二劑，用最強的免疫反應催出最高的中和抗體，勢必也會面臨更強的發炎反應及心肌炎風險，「有必要承擔這樣的危險嗎？」

陳昶宇說，也許很多人會說Delta變異株會進入社區，打兩劑AZ會被打趴，但英國很多民眾打了AZ，看起來也沒有「趴到哪裡去」，相反地，實施混打的德國，疫情狀況也沒有比較好，基本上整體公衛防疫政策還是比較重要，各廠牌疫苗或施打方式都各有好處及壞處，「並沒有什麼是最好，或是唯一推薦的施打組合」。