群聯(8299)5期新研發大樓落成暨廠區附屬停車塔昨(21)日舉行上樑典禮，後續將掌握更強大的研發能量，執行長潘建成表示，群聯持續力拚打造國際級快閃記憶體控制晶片研發旗艦團隊，邁向千億級營收，另外，現階段缺產能狀況，他也直言，現在產能仍遠遠無法滿足需求。

群聯看好本次擴增的研發量能將掌握5G無線傳輸技術所帶動的邊緣與雲端系統的NAND儲存無上限需求趨勢，包含工業自動化、車用電子、電競設備、行動裝置、雲端伺服器、資料中心等應用市場。

潘健成表示，群聯已經是全台前四大的IC設計公司，全球員工人數突破3000人，其中70%為研發高階人才，自創業以來的累計研發投資更達新台幣392億元。而由於5G無線傳輸技術所帶動的NAND儲存應用需求持續上升，群聯的全球客戶需求接踵而來，因此群聯將持續加碼投資台灣，深耕研發，預計於2025年之前，全球研發工程師人數將突破3000人，打造國際級快閃記憶體控制晶片研發旗艦團隊，邁向千億級營收。

面對半導體缺產能問題，潘健成表示，現階段產能仍遠遠無法滿足需求，每天被客戶追著跑，故群聯也向NAND Flash原廠要求，明年希望可以能取得較今年成長1.5~1.8倍的總容量，以滿足客戶需求。

群聯也宣布，除了既有的企業營運總部與研發大樓以外(群聯至今已投資1至5期研發大樓，超過新台幣30億元)，將持續加碼投資台灣，並持續深耕台灣研發量能，打造快閃記憶體控制晶片暨儲存方案的旗艦研發團隊。

群聯5期研發大樓總投資金額近新台幣15億元，總建坪超過1萬3千坪，共9層樓，為一棟整合研發中心、倉儲管理、與停車空間的複合型研發大樓，預計可再增加1500至2000位研發工程師，儲備持續成長的NAND儲存市場需求的研發量能。此外，廠區附屬停車塔的部分，總投資金額超過新台幣8億3千萬元，總建坪超過9400坪，共11層樓，預計可再增加超過1000個停車位。